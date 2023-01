C’est aux États-Unis, dans les années 1960, que naît le snowboard . Le surfeur américain Sherwin Popper invente une planche sur laquelle il se tient en équilibre à l’aide d’une corde pour dévaler les pentes enneigées des Rocheuses. Plus tard, en 1972, deux Américains créent la compagnie Winterstick qui développe la planche à neige.

C’est à la fin des années 1980 que l’on commence à voir apparaître des adeptes de planche à neige sur les pistes des centres de ski québécois.

Reportage de France Nadeau à Morin-Heights au sujet de la nouveauté sur les pentes de ski : la planche à neige. L’émission est animée par Normand Harvey et Hélène Matteau.

Le 24 février 1986 à l’émission Au jour le jour, la chroniqueuse France Nadeau se rend dans les Laurentides pour nous présenter cette nouveauté sur les pentes de ski.

Comme l’explique Christian Vigeant, responsable de la sécurité à la station de ski Morin-Heights, ce ne sont pas tous les monts de ski qui acceptent les néviplanchistes. Au départ, certains craignent que le comportement et la technique de ceux qui pratiquent la planche à neige soient incompatibles avec la présence des skieurs alpins.

« Nous, on a décidé de tenter l’expérience et, jusqu’à date, on n’a pas eu de problème. »