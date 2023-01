Certains amateurs de sports d’hiver devront faire preuve de patience

La pluie et le redoux des derniers jours causent bien des maux de tête aux amateurs de motoneige et de ski dans le Nord de l’Ontario, ainsi qu’à ceux qui s’occupent d’entretenir les pistes.

C’est notamment le cas dans la région de Sudbury, se désole James Saville, président du Sudbury Trail Plan, qui gère les sentiers de motoneige de cette région.

Je pense que nous sommes dans la même situation à l'échelle de la province , a déclaré M. Saville. Je sais que même dans le nord, dans la région de Cochrane, ils ont dû mettre tout en suspens pendant un certain temps .

Selon le météorologue Gerald Cheng, les températures au-dessus de la moyenne saisonnière devraient se poursuivre pendant les deux prochaines semaines pour plusieurs secteurs de l’Ontario.

Les maximums prévus pour la prochaine semaine sont tout de même sous le point de congélation.

« On verra pour le restant de l’hiver si cette tendance se poursuit. » — Une citation de Gerald Cheng, météorologue pour Environnement et Changements climatiques Canada

M. Cheng souligne que la région de Sudbury a reçu plus de neige que la moyenne en décembre, avant qu’une grande partie ne fonde en raison de températures records le 30 décembre.

Selon le site web d'Environnement Canada, il y avait environ 9 cm de neige au sol dans le Grand Sudbury en date du 3 janvier, alors qu’il y en avait plus de 40 cm le 28 décembre.

Il n'y a rien que nous puissions faire , affirme James Saville. Nous ne sommes pas une station de ski. Nous ne pouvons pas faire de la neige sur demande.

Quelques centimètres de neige tombés durant la nuit de mardi à mercredi ont d'ailleurs fait le bonheur des skieurs au centre de ski Adanac.

Beth Ann Valente et ses deux fils sont de passage pour quelques jours à Sudbury en provenance de Guelph pour visiter de la famille et skier.

Quand nous sommes arrivés, j’étais déçue, car je pouvais voir du gazon , raconte-t-elle. Nous avons craint que la station de ski ne soit pas ouverte.

« Nous avons été agréablement surpris de voir de la neige ce matin. » — Une citation de Beth Ann Valente

Dans la région de North Bay, l’Office de la protection de la nature de North Bay-Mattawa a effectué mardi sa première mesure de la profondeur de la neige en 2023.

Il y avait 15,1 cm de neige au club de golf de North Bay, alors que la moyenne pour un 3 janvier à cet endroit est de 26 cm.

Certains secteurs du nord de l'Ontario avaient moins de 10 cm de neige au sol en date du 3 janvier 2023. Photo : Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa

Dans l’aire de conservation de Corbeil, le personnel de l’Office de protection a mesuré une profondeur de seulement 7,7 cm de neige, soit 21 cm de moins que la moyenne.

Un travail à recommencer à Timmins

Gilbert Fortin, le président de la Timiskaming Abitibi Trail Association (district 14 de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario), explique que les bénévoles avaient commencé à préparer les pistes en décembre.

« Malheureusement, avec la chaleur qu’on a eue, ça va prendre d’autre neige […] pour que ce soit utilisable. » — Une citation de Gilbert Fortin, le président de la Timiskaming Abitibi Trail Association

M. Fortin affirme que la majorité des membres sont compréhensifs, et ajoute que les saisons ont tendance à commencer et à se terminer plus tard depuis quelques années.

C’est la nature qui nous dit quand on peut faire ce qu’on veut faire , concède-t-il. Malheureusement autour de Timmins, il y a beaucoup de marécages, on a donc besoin du froid.

Il note que des sentiers ayant besoin de moins de préparation sont ouverts un peu plus au nord, dans la région de Cochrane et de Kapuskasing.

Moins de 4 % des sentiers de motoneige de la province sont accessibles en date du 4 janvier. Photo : Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario

M. Fortin a toutefois bon espoir que la météo sera favorable prochainement. Les températures plus basses vont nous aider. On va continuer à taper les sentiers, mais on a besoin de la neige.

Il ajoute que son association peut compter sur de nombreux bénévoles dévoués. Ceux-ci ont notamment été au rendez-vous pour enlever les arbres qui étaient tombés sur les pistes en raison des forts vents.

Eric Philipow est le directeur général du Mont Jamieson, à Timmins. Il affirme que la station a pu rester ouverte malgré le redoux.

« On est venus à bout de rester ouverts à 100 %, mais les conditions ne sont certainement pas ce que l’on voulait avant la pluie. On a fait toute la neige que l’on pouvait, et ça nous a aidés à rester ouverts. » — Une citation de Eric Philipow, directeur général du Mont Jamieson

Les conditions sont un peu plus glacées , précise-t-il. Mais nous sommes ouverts.

La pluie et le redoux ne sont pas les seules embûches pour le Mont Jamieson cette saison.

Une tempête de verglas au début de décembre a endommagé de nombreux arbres. Ça a pris deux semaines pour tout nettoyer , explique M. Philipow.

Maintenant on attend juste la neige poudreuse et une autre tempête , conclut le directeur général du Mont Jamieson.

Avec les informations de Bienvenu Senga, Jimmy Chabot et de CBC