L’itinérance continue de préoccuper en Estrie

L'établissement d'un campement sous le pont Joffre ainsi que l’éviction des locataires de l’hôtel Albert sont des événements qui illustrent ce phénomène. Avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, le chargé de projet à la Table itinérance de Sherbrooke, Gabriel Pallota, estime que l'itinérance n'est pas en voie de s'estomper.

On n'est pas encore dans une situation incontrôlable, mais on a eu une année qui a fait augmenter certaines variables qui peuvent nous inquiéter pour la suite , a-t-il expliqué à l'émission Par ici l'info. Il observe entre autres les effets négatifs du marché de la drogue.

Il précise toutefois que les ressources communautaires sont plus outillées. On pense qu’on va pouvoir atteindre un équilibre en fonction de ce que nous avons mis en place et de la situation qui s’est empirée en même temps.

Concernant le campement sous le pont Joffre, M. Pallota remarque que la situation s'est stabilisée et que les personnes qui y dorment sont conscientes des dangers qu'implique l'aménagement d'installations permanentes.

Ce n’est pas quelque chose que l’on croit pouvoir voir apparaître à nouveau à cause du genre de suivi que l’on fait présentement, mentionne-t-il. C’est sûr qu’il y a d’autres campements ailleurs dans la ville que l'on ne voit pas. Il y a un suivi qui est fait à ce niveau-là, autant de la part des services policiers que des intervenants sur le terrain.

Ce dernier a souligné les efforts de tous pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance au cours des trois dernières années. Le gouvernement travaille de façon quand même assez volontaire avec le milieu. Les gens sur le terrain sont de plus en plus impliqués et motivés , mentionne M. Pallota.