Grippe, COVID-19, VRS... le point sur les virus respiratoires au Nouveau-Brunswick

Les trois virus respiratoires de l’influenza, la COVID-19 et du virus respiratoire syncytial continuent de frapper au Nouveau-Brunswick. On fait le point sur ces trois infections dans la province.

La grippe a tué neuf Néo-Brunswickois, portant le nombre total de décès cette saison à 39, affirme la santé publique. Il y a également eu 134 hospitalisations entre le 11 et le 17 décembre, une baisse par rapport au record de 146 de la semaine précédente.

Cela porte à 704 le nombre d'hospitalisations depuis le début de la saison de la grippe en août.

En comparaison, le Nouveau-Brunswick a signalé cinq décès à la grippe et 92 hospitalisations lors de la dernière saison.

Des foyers de soins touchés

Quatre foyers de soins ont été touchés par des éclosions de grippe confirmées en laboratoire — deux dans la région de Fredericton et deux dans la région de Bathurst.

La santé publique indique que toutes les régions de la province sont actuellement au deuxième niveau d’activité le plus élevé pour la grippe. Ce niveau, appelé activité localisée est définie comme une preuve d'une hausse du syndrome grippal et des cas d'influenza confirmés en laboratoire avec des éclosions dans les écoles, les hôpitaux et les établissements résidentiels survenant dans moins de 50 % de la région de surveillance .

Le nombre d'épidémies de syndromes grippaux dans les écoles a diminué, avec 12 épidémies signalées au cours de la semaine en question, contre 24 la semaine précédente et 63 la semaine précédente.

110 morts de la COVID-19 depuis la fin août

Quinze décès liés à la COVID-19 ont été confirmés entre le 18 et le 31 décembre, selon la santé publique. Un chiffre stable par rapport aux semaines précédentes qui porte le nombre total de décès de la COVID au Nouveau-Brunswick à 740 morts depuis le début de la pandémie et 110 rien que depuis la fin août.

Pendant ces quinze derniers jours, 1006 nouveaux cas ont été confirmés, un chiffre à la baisse par rapport aux semaines précédentes. Le taux de positivité des tests PCR est resté stable à 12 %.

Cinquante-quatre personnes ont été admises à l’hôpital dont quatre en soins intensifs. Ces admissions étaient en baisse du 18 au 25 puis en hausse, du 26 au 31 décembre.

La santé publique rappelle que le taux d’hospitalisation est le plus élevé chez les personnes de plus de 70 ans et plus, et cela depuis le 28 août.

190 nouveaux cas de VRS

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, 190 autres Néo-Brunswickois ont contracté le virus respiratoire syncytial, ou VRS , en une semaine.

Au total, 653 personnes dans la province ont contracté le virus en date du 17 décembre — un bond de 41 % par rapport à la semaine précédente.

En comparaison, la province signalait 171 cas à la même période l’an dernier.

Le VRS infecte les poumons et les voies respiratoires et peut entraîner une infection grave chez certaines personnes, notamment les nourrissons, les personnes âgées et les adultes atteints de maladies cardiaques ou pulmonaires ou dont le système immunitaire est affaibli.

Le VRS n’est pas une maladie à déclaration obligatoire au Nouveau-Brunswick, contrairement à certaines autres provinces. Cela signifie que la province ne surveille pas et ne signale pas les cas de VRS de la même manière qu'elle le fait pour la grippe et la COVID-19.