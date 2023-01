Il y a 25 ans, la crise du verglas plongeait la capitale fédérale dans le noir et le froid

Nombreux se souviennent du 5 janvier 1998. Ce jour-là, une tempête de pluie verglaçante s'abat sur l'Outaouais, Ottawa et l'est ontarien. Des arbres alourdis par la glace sectionnent les fils électriques. Le vendredi 9 janvier, le réseau hydroélectrique s'effondre et plonge la capitale fédérale dans le noir et le froid. Une journée que l'Histoire qualifiera de vendredi noir .

Si vous nous écoutez ce soir, vous faites partie des chanceux qui ne vivez pas les désagréments d’une panne d’électricité , affirme le présentateur, Michel Picard, en ouverture du bulletin de nouvelles Ce soir du 6 janvier 1998, à Radio-Canada.

Le verglas et le vent ont sévèrement endommagé les poteaux électriques à Greely (sud d'Ottawa), en janvier 1998. Photo : La Presse canadienne / TOM HANSON

Sous le poids de la glace, des pylônes en acier s'effondrent, des poteaux en bois basculent et des câbles électriques se décrochent.

Pylônes affaissés lors de la crise du verglas, en 1998. Photo : Radio-Canada

Gatineau est la ville la plus touchée de la région avec 16 000 foyers sans électricité. L' Outaouais n'est relié à l'ouest du Québec que par une seule ligne d'électricité qui part de Mirabel pour se rendre au poste de Vignan, à Gatineau.

Par conséquent, la Croix-Rouge intervient pour aider les résidents. Dans certains villages, c'est l'armée qui est envoyée. L'aéroport d'Ottawa annule tous ses vols. Les passagers sont obligés de se rendre à Montréal.

À Vankleek Hill, des membres des Forces armées canadiennes ont utilisé un chargeur frontal et des scies à chaîne pour retirer un tronc tombé du toit d'une maison (archives). Photo : La Presse canadienne / ADRIAN WYLD

Les éleveurs les plus touchés

Reste que les producteurs laitiers sont les plus affectés. Beaucoup de vaches tombent malades, car il est impossible de les nourrir ou de les traire. Sans accès aux usines de traitement, sans moyen d'entreposage et sans leurs trayeuses automatiques, plusieurs producteurs agricoles sont obligés d'abattre leurs animaux d'élevage.

Les producteurs laitiers de l'est ontarien ont perdu de nombreuses vaches, lors de la crise du verglas, en 1998. Photo : Radio-Canada

Michel Dignard, un agriculteur d’Embrun, s’en souvient. À l'époque, sa ferme compte un troupeau de 85 vaches et 250 bêtes en tout. Lorsque la crise commence, la ferme possède une génératrice qui lui permet de maintenir son activité.

Les vaches n’ont pas vu de différence, elles n’ont pas été malades , soupire-t-il.

Michel Dignard, agriculteur d’Embrun Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Mais, ce dont l'agriculteur se souvient le plus, c'est l'esprit d’entraide qui émerge au milieu de la communauté.

Quand on s’est aperçu qu’on allait en manquer pour longtemps [de l’électricité], on a dit aux gens : si vous avez besoin d’eau, vous voulez vous laver, vous voulez un repas chaud, les portes sont grandes ouvertes , continue-t-il.

La ferme de Michel Dignard, un agriculteur d’Embrun Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Mais 25 ans plus tard, M. Dignard pense que la communauté a tiré des leçons.

Le monde a réalisé que comme l'électricité dans ce temps-là, il n'y a rien d'acquis. Côté agriculture, il y a beaucoup plus de monde prêt qu'il y a quelques années , estime-t-il.

Un résident de Vankleek Hill à l'est d'Ottawa se repose dans l'abri d'urgence installé à l'école primaire Saint-Jude. Les résidents du secteur ont été laissés sans électricité pendant plusieurs jours. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Selon les informations d'Encyclopédie Canada, entre le 4 et le 10 janvier 1998, plusieurs zones allant de la vallée du Saint-Laurent depuis Kingston jusqu’aux Cantons de l’Est du Québec ont reçu jusqu’à 100 mm de granules de glace et de pluie verglaçante, soit, le double de la quantité de précipitations glacées annuelles normalement reçues dans ces régions.

À Ottawa, Clayton Rubec avait fait passer deux rallonges électriques de l'autre côté de la rue, entre deux maisons, après la perte du courant (archives). Photo : La Presse canadienne / TOM HANSON

La tempête a causé jusqu’à 35 morts et 945 blessures, en plus d’occasionner le déplacement temporaire de 600 000 personnes.

La tempête en chiffres : La tempête a fait jusqu'à 35 morts et causé 945 blessures. Des millions d'arbres, 1000 pylônes de transmission, 30 000 poteaux électriques et un nombre suffisant de fils et de câbles pour faire le tour du monde trois fois ont été brisés.

1,4 million de clients ont été privés de courant au Québec et plus de 230 000 dans l'Est de l'Ontario.

Le coût financier total de la tempête est estimé à 5,4 milliards de dollars. Source : Environnement Canada et Encyclopédie canadienne

