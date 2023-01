Davantage de services de traitement de toxicomanie réclamés pour les détenus

Alicia Gordon passe la plupart de ses journées à aider les femmes impliquées dans le système de justice pénale à se remettre sur pied, en essayant de leur redonner espoir.

Elle comprend à quel point cela peut être difficile, car il y a quelques années à peine, elle avait atteint le point le plus bas de sa vie.

La toxicomanie lui avait tout enlevé : sa maison, sa carrière, ses enfants et sa liberté alors qu’elle se retrouvait derrière les barreaux dans une prison du Nord de l'Ontario.

Mais c'est à ce moment, alors qu'elle participait à un programme spécialisé de traitement de la toxicomanie tout en purgeant une peine au centre de détention provisoire et de traitement Algoma à Sault-Sainte-Marie, qu'on lui a donné les outils et la conviction qu'elle pouvait se rétablir.

Il y a toujours de l'espoir. J'étais aussi loin que n'importe qui pouvait aller, et j'ai quand même réussi à revenir à une certaine forme de stabilité , affirme Alicia Gordon.

« Ils m'ont fait réaliser que ma vie ne devait pas se terminer derrière les barreaux, qu'il y avait un autre moyen. » — Une citation de Alicia Gordon

Mais avec seulement huit lits de traitement dans toute la province pour les femmes incarcérées, il n'y a tout simplement pas assez de ressources pour aider les personnes vivant avec une dépendance, affirme Mme Gordon.

Elle et d'autres intervenants affirment que l'Ontario doit tenir ses promesses de fournir davantage de traitements dans les prisons, d'autant plus que la crise de la toxicomanie se poursuit et que la province va de l'avant avec des plans de construction de nouveaux établissements correctionnels.

Une majorité de détenus aux prises avec une dépendance

Mme Gordon indique que la plupart des autres femmes qu'elle a rencontrées en prison étaient également aux prises avec la toxicomanie.

D'après ma propre expérience, la majorité des personnes sont en détention à cause de problèmes de dépendance d'une manière ou d'une autre. Même les personnes que j'ai rencontrées qui purgeaient une peine pour voies de fait et meurtre étaient généralement sous l’influence d’une forme ou une autre de substance lorsque ce crime a été commis.

Le ministère du Solliciteur général de l'Ontario n'a fourni aucune statistique sur le nombre de détenus provinciaux qui ont reçu un diagnostic de troubles liés à l'utilisation de substances.

Judith Gadbois-St-Cyr, porte-parole de Service correctionnel Canada, affirme que leurs recherches estiment qu'environ 61 % des détenus avaient des troubles antérieurs ou actuels liés à la consommation d'alcool et de substances lors de leur emprisonnement, et que ce nombre est d’environ 85 % pour les femmes et hommes autochtones.

En 2017, la commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne, Renu Mandhane, a visité la prison provinciale de Kenora et a constaté que chaque détenu était aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances.

La recherche universitaire a également démontré la relation entre les dépendances et le système correctionnel provincial.

Entre 2006 et 2013, une personne sur 10 décédée d'une surdose liée à la drogue a été libérée d'une prison ontarienne en l’espace d’un an, selon un article publié en 2016 dans la revue multidisciplinaire PLOS One.

Plus de traitement nécessaire pour les personnes incarcérées

Pendant qu'elle purgeait sa peine, Mme Gordon a passé du temps dans trois prisons provinciales du Nord de l'Ontario.

Aucune d'entre elles ne lui a offert de traitement de la toxicomanie comme celui qu'elle a reçu pendant le programme spécialisé au centre de détention provisoire et de traitement Algoma.

Pour entrer dans le programme, elle a dû attendre d'être exempte de toute faute pendant 90 jours.

Mme Gordon affirme que la facilitatrice lui a montré que la vie au-delà de la dépendance était possible, l'a aidée à demander un traitement et du soutien une fois sa peine terminée et l'avait inspirée à travailler dans le domaine de la toxicomanie, ce qu'elle fait maintenant à la Société Elizabeth Fry du Nord-Ouest de l’Ontario.

Debbie Reed avec ses deux petites-filles avec une photo de leur père, Johnny, décédé d'une surdose de drogue en mars 2020. Photo : Avec la permission de Debbie Reed

Debbie Reed aurait souhaité que quelque chose comme ça soit offert à son fils Johnny, décédé d'une surdose de drogue en mars 2020.

Maintenant, elle est membre fondatrice du groupe de deuil Gone Too Soon de Thunder Bay, pour les parents dont les enfants sont morts d'une surdose.

Son fils s'était tourné vers le crime pour soutenir sa dépendance, dit-elle, mais lorsqu'il s'est retrouvé dans un établissement correctionnel provincial, il n'y avait rien pour lui.

Pour toute personne incarcérée dans une prison provinciale, une partie de la peine devrait inclure un traitement si le crime est lié à la toxicomanie, affirme Mme Reed.

Son fils est décédé d’une surdose quelques semaines seulement après sa libération.

Quand Johnny a été jeté en prison, s'il avait été jeté directement dans un centre de traitement, nous ne parlerions pas d'un Johnny décédé, nous parlerions d'un Johnny guéri.

Le site qui accueillera le nouveau Complexe correctionnel de Thunder Bay est situé sur le bord de l'autoroute 61, adjacent au centre carcéral existant. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Traitement inégal en Ontario

Selon un porte-parole du solliciteur général de l'Ontario, des programmes de toxicomanie sont offerts dans la plupart des établissements provinciaux .

De plus, selon le courriel du porte-parole, les détenus qui ont des problèmes de consommation de substances au moment de leur emprisonnement reçoivent des soutiens en matière de soins de santé comme des protocoles pour gérer le sevrage et les thérapies de substitution aux opioïdes.

Le porte-parole ajoute que la province s'efforce également d'augmenter les programmes et d'embaucher plus de conseillers en toxicomanie dans le cadre de sa stratégie correctionnelle en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Mais aucun détail n'a été fourni. Par exemple, le gouvernement dépense 1,2 milliard de dollars pour construire un nouvel établissement correctionnel de 345 lits à Thunder Bay, mais le porte-parole n'a pas répondu à une question sur le traitement spécialisé ou intensif des dépendances.

Une partie du problème est que les soins et les programmes que les individus reçoivent diffèrent selon l'établissement où ils sont envoyés, affirme la Dre Lori Regenstreif, professeure au département de médecine familiale de l'Université McMaster de Hamilton, qui travaille dans le domaine des toxicomanies et de la santé correctionnelle.

Peu importe la taille de la ville, la durée de séjour des gens ou les accusations, c'est juste inégal , dit-elle en ajoutant que le système correctionnel est un cadre important pour un traitement intensif.

Si vous faites juste envoyer des gens derrière les barreaux et que vous leur dites de faire leur temps pendant huit mois ou quoi que ce soit, alors vous ne faites rien, pas seulement pour eux, mais pour le reste de la société.

Le Dr Dale Guenther, médecin de famille travaillant dans les prisons de l'Ontario, affirme que les gens doivent avoir un meilleur accès à des traitements spécialisés en toxicomanie pendant leur incarcération. Photo : Avec la permission de Dale Guenther

Dale Guenther, professeur à l'Université McMaster et médecin de famille travaillant dans le système carcéral de l'Ontario, mentionne que presque chaque visite qu'il a avec un patient en prison est liée à des problèmes de santé mentale ou de dépendance.

Il dit prescrire souvent des médicaments pour atténuer les symptômes de sevrage.

Une fois qu'une personne est dans l'établissement, nous avons une occasion incroyable de lui faire découvrir tout ce que nous savons qui peut aider et fonctionner... nous ne le faisons pas pour le moment , affirme-t-il.

Mais le manque de ressources dans les prisons provinciales est simplement le reflet de la société, ajoute-t-il.

Si nous avions un excellent traitement de la toxicomanie et de la santé mentale dans la communauté, nous n'aurions probablement pas autant de personnes dans nos établissements en premier lieu.

D'après les informations de Logan Turner, de CBC News