Aide contre l’inflation : l’argent arrive bientôt à l’Île-du-Prince-Édouard

À compter de jeudi, plus de 117 000 personnes admissibles vont recevoir un versement unique et libre d’impôts pouvant atteindre 500 $ ou 1000 $ dans le cas d’un couple ou d’une famille monoparentale. Le montant dans chaque cas est déterminé selon le revenu net gagné en 2021.

Le taux d’inflation dans la province a atteint 9,7 % en novembre alors que dans l’ensemble du pays il était de 6,8 %. L’Île-du-Prince-Édouard connaît le taux d’inflation le plus élevé au pays depuis mars 2021.

L’expert Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, exprime certaines réserves.

Selon lui, de tels versements peuvent aggraver les choses parce que les détaillants savent que les consommateurs ont un peu plus d’argent. Il ajoute que si les gouvernements donnent de l’argent à tout le monde, cela peut faire augmenter la demande pour des biens et des services et par conséquent les prix aussi.

Sylvain Charlebois privilégie une aide publique pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Les conséquences de l'inflation pour des familles

Dans le cas de Kay et Gerry Soy, qui gagnent un revenu fixe, la hausse du prix des aliments les a poussés à changer certaines habitudes. Nous faisons plus attention à ce que nous achetons , souligne Kay.

Leur loyer va augmenter de 15 %. Ils sont contents de recevoir bientôt un versement, mais Gerry Soy affirme que cela va seulement les aider dans l’immédiat.

La famille d’Ashley Murphy, qui est en congé de maternité, subit aussi les conséquences de l’inflation. Mieux planifier les repas et respecter un budget pour ces dépenses est un moyen d’amoindrir la hausse du coût de la vie, explique-t-elle.

Mme Murphy estime que les versements seront très utiles dans le contexte des dépenses du temps des Fêtes.

Trop peu et trop tard, selon le chef de l’opposition

Le chef du Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard, Peter Bevan-Baker, appuie les versements contre l’inflation, mais il les considère comme étant faibles et tardifs. Nous pourrions faire beaucoup mieux , dit-il.

Peter Bevan-Baker estime aussi que l’aide publique ne cible pas suffisamment les personnes qui en ont le plus besoin. Il dit que les ménages à faible ou moyen revenu ont particulièrement de la difficulté à payer le loyer, l’épicerie et l’énergie.

Il recommande aussi une hausse du salaire minimum et de l'appui aux banques alimentaires, ainsi qu’un élargissement des programmes d’aide alimentaire pour personnes âgées afin de couvrir plus de gens dans le besoin.