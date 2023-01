La légende du jazz en Saskatchewan Pat Steel s’est éteinte le 1er janvier

Le 1er janvier a marqué la fin d’une ère pour la communauté jazz de la Saskatchewan, avec le décès de Pat Steel. La vocaliste a fait vibrer Regina sur les standards du jazz et du swing pendant plus de 60 ans en tant que chanteuse emblématique du Bob Moyer Big Band.

« Avec le départ de Pat, c’est une grande époque du jazz qui se termine. » — Une citation de Mario Paquet, animateur à Radio-Canada à Regina entre 1980 et 1987

Pat Steel est née à Saint-Boniface, au Manitoba, en 1936. Enfant, elle développe un talent pour le chant, apprenant à chanter en imitant les voix à la radio. À 16 ans, elle commence à chanter devant public.



À 18 ans, la Manitobaine voyage à Los Angeles, espérant s’y installer pour y vivre de la musique, mais elle doit finalement rentrer à la demande de ses parents. Peu après, elle rencontre John Krause qui deviendra son premier mari. Le couple se marie à Regina en 1958, trois enfants viennent au monde.

Pat Steel, encore novice, commence à jouer avec le pianiste Bob Moyer et les formations dont il fait partie en 1960.

À l’époque, la vie nocturne était animée par les orchestres plutôt que par des disques. Pat Steel se produit sur scène jusqu’à six nuits par semaine. Photo : Bob Moyer's Big Band

Pat Steel et Bob Moyer règnent sur la nuit réginoise : on peut les voir au Ranch Room de l’hôtel Saskatchewan, au Landmark Inn, au bar tiki du Regina Inn, au Trianon Ballroom, au Attic Jazz Club (ironiquement situé dans un sous-sol), au Petroleum Club et dans bien d’autres espaces aujourd’hui disparus.



Le duo ainsi que les musiciens qui les entourent représentent la Saskatchewan à Expo 67 à Montréal, puis encore en 1986 à l'Expositon de Vancouver.

Alors que la vie musicale de Pat Steel prend son envol, son couple bat de l’aile. La fille du couple, Carle Steel, raconte que son père pensait que son épouse arrêterait de chanter quand ils auraient des enfants. Elle ne s'est pas tu et c'est plutôt le couple qui rompt.



L’accord entre la chanteuse et le directeur du groupe, Bob Moyer, est plus que simplement musical. Le cœur aura raison, et Pat Steel se remarie avec lui en 1974. Pat et son mari étaient vraiment des piliers du jazz à Regina à Saskatoon , explique l'ancien animateur Mario Paquet.



Ensemble, en 1980 ils composent Celebrate Saskatchewan, la chanson officielle des célébrations du Jubilé de diamant de la Saskatchewan. Leur groupe enregistre des dizaines de performances pour CBC tant à la radio qu’à la télé, mais aussi pour les stations CKCK et STV .

«Elle était une chanteuse profondément admirée par les plus grands musiciens du pays, dont elle a souvent été la mentore dans leur jeunesse», souligne Carle Steel. Photo : Radio-Canada / Steven Glassman

La vocaliste devient à son tour intervieweuse pour CBC , réalisant des entrevues avec des musiciens de passage, dont le pianiste Count Basie et le guitariste Chet Atkins.



Le groupe fait école, de nombreux musiciens de la Saskatchewan y jouent. Il y avait tout un noyau de musiciens qui gravitaient autour d’eux aussi. Ça a été vraiment une cellule très importante pour le jazz à Regina en tout cas.

Une femme aux amités profondes et vastes

Alyce Hamon rencontre Pat Steel lors de vernissages et de rassemblements artistiques.

On est devenue de grandes amies, c'était une des grandes dames , indique la Fransaskoise.

« Elle avait tellement de classe, c’était vraiment une femme de scène, brillante quand il venait au jazz. » — Une citation de Alyce Hamon

Cette femme était la générosité incarnée, son accueil inconditionnel, Pat était vraiment une rassembleuse. Mario Paquet se souvient de Pat Steel comme d’une femme au grand cœur. C’est une femme avec un cœur immense qui a toujours été là aussi pour les autres.