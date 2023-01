3,2 millions de personnes devant la télé pour le Bye bye 2022

Après deux ans de restrictions sanitaires liées à la COVID-19, le retour des Fêtes en famille a gardé plus de personnes loin de leur téléviseur le 31 décembre 2022. Comme en 2020 et 2021, les émissions de fin d’année de Radio-Canada ont tout de même attiré plus de curieux et de curieuses qu’en 2019, avant la pandémie.

Frayant une fois de plus avec le Bye bye à la tête du podium, Infoman 2022 a été visionné par 2 412 000 personnes sur ICI Télé, une baisse considérable par rapport aux 3 047 000 enregistrées l’an dernier.

Suivent ensuite France Beaudoin et son émission En direct du jour de l’An, vue par 1 858 000 personnes, puis À l’année prochaine, qui a réuni 1 682 000 âmes devant le téléviseur. Les coulisses du Bye bye 2022 ont capté l’attention de 1 406 000 personnes.