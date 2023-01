Le zoo du Grand Vancouver est poursuivi pour l’attaque présumée d’ours sur une enfant

Richard Hanson affirme que sa fille Sophia a passé son bras à travers une clôture grillagée non surveillée et qu’un groupe d'ours noirs l'aurait alors attaquée et l'aurait blessée au bras. Selon la poursuite, qui date du 19 décembre, la fillette aurait subi une fracture du poignet, l’amputation partielle d'un doigt, une perte de tissu musculaire et des cicatrices.

Richard Hanson est d'avis que la négligence du zoo du Grand Vancouver et de K-Bros Developments Corporation, propriétaire du terrain où le zoo est situé à Aldergrove, est responsable des blessures physiques et psychologiques de sa fille et demande des dommages et intérêts pour celles-ci. Le zoo du Grand Vancouver se situe à Aldergrove, une ville à environ 60 km à l’est de Vancouver.

La direction du zoo avait déclaré à l’époque dans un communiqué que l'enfant se trouvait dans une zone qui n'était pas ouverte au public, près de l'enclos des ours noirs. L’équipe du zoo s’était aussi dite très choquée et attristée par l’incident.

Aucune des allégations n’a encore été prouvée en cour, et la direction du zoo n’a pas encore déposé de réponse à la poursuite.

Selon le site web du zoo, trois ours noirs y sont actuellement hébergés, deux femelles et un mâle de 5 ans, qui ont été secourus en Alaska après que la mort de leur mère.

Avec des informations d'Eva Uguen-Csenge