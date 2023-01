Les joueurs du match au Championnat mondial junior reçoivent une œuvre autochtone

Lorne Julien a choisi de peindre un aigle avec un cœur orange pour ses bâtons, qui comprend également des motifs mi'kmaq. L'aigle représente l'amour et la protection et le cœur orange représente les survivants des pensionnats autochtones et ceux qui ne sont pas rentrés chez eux.

Photo : Gracieuseté de Dan Froese Photographie