Twitter autorisera à nouveau les publicités politiques

Ce changement important s’inscrit dans une volonté d’augmenter les revenus de l'entreprise, acquise par le milliardaire sud-africain pour 44 milliards de dollars (59 milliards canadiens).

La plateforme de réseau social a publié l’information tard mardi soir : Nous allons assouplir notre politique pour les publicités portant sur des causes aux États-Unis.

Nous prévoyons également élargir la publicité politique que nous autorisons dans les semaines à venir , a déclaré l'entreprise depuis son compte Twitter Safety.

Twitter a interdit toute publicité politique en 2019, en réponse à l'inquiétude croissante concernant la désinformation qui se propage sur les réseaux sociaux.

À l'époque, Jack Dorsey, alors PDG de l’entreprise américaine, avait déclaré que bien que les publicités sur le web soient puissantes et efficaces pour les partenaires commerciaux, ce pouvoir comporte des risques importants pour la politique, où il peut être utilisé pour influencer les votes et affecter la vie de millions de personnes.

Le changement apporté par Musk semble en rupture de ton par rapport à la philosophie de Dorsey, qui avait interdit les publicités des candidats et candidates en politique, des partis ou des personnes élues ou nommées du gouvernement.

La publicité politique a constitué une infime partie des revenus globaux de Twitter, représentant moins de 3 millions de dollars américains (4,1 millions de dollars canadiens) des dépenses totales pour les élections de mi-mandat américaines de 2018.

En revenant sur cette interdiction, Twitter a expliqué que la publicité basée sur une cause peut faciliter la conversation autour de sujets importants et que ce changement alignera la politique publicitaire de la plateforme sur celle de la télévision et d'autres médias , sans donner plus de détails.

En mars 2021, Facebook avait levé son interdiction de publicités sur les questions politiques et sociales, mise en place après l'élection présidentielle américaine de 2020.