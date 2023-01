Accident mortel sur le Madeleine II : le BST publie des recommandations quant à l’amarrage

Le 9 janvier 2022, un membre de l'équipage a été mortellement blessé par la garde montante qui s’est libérée brusquement après qu’une bitte d’amarrage se soit sectionnée sous la tension lors de l'accostage du traversier au quai de Cap-aux-Meules.

À la suite de cet événement, l'équipe du BST , une entité fédérale indépendante, a ouvert une enquête de catégorie 3 afin d'étudier les problèmes de sécurité qui ont mené au décès de cet employé.

Le processus d'enquête de catégorie 3 : Travail sur le terrain : une équipe d'enquêteurs examine le lieu de l'événement, rencontre les témoins et recueille toute l'information pertinente. Examen et analyse : le BST examine toute la documentation liée au dossier, effectue des tests en laboratoire sur des composantes du navire, établit la chronologie des événements et identifie toute lacune en matière de sécurité. Production du rapport : une version confidentielle du rapport est envoyée aux personnes qui sont directement touchées par le rapport. Ceux-ci ont l'occasion de contester ou de corriger l'information qu'ils jugent erronée. Les enquêtes de catégorie 3 se concluent généralement en 450 jours. Le rapport pourrait ainsi voir le jour dans les prochains mois. Source : Bureau de la sécurité des transports du Canada

Tout au long de l'enquête, lorsque le BST constate des lacunes en matière de sécurité, il en informe les organismes concernés.

Comme ces enquêtes donnent parfois lieu à des recommandations, le BST en a émis trois, sous forme d'avis de sécurité, le 25 octobre dernier.

Cet avis était adressé à la direction des opérations de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA), l’employeur du travailleur décédé.

Les recommandations du BST

Dans l'avis, le BST déconseille le marquage de zones de coup de fouet sur le pont, soit la délimitation de secteurs à éviter lorsque les câbles d'amarrage sont sous tension.

Selon le BST , qui a refusé notre demande d'entrevue, cette pratique commune peut donner un faux sentiment de sécurité aux officiers.

Le marquage des zones dangereuses, bien que pratique et simple, peut ne pas refléter la zone du danger réel et peut donner aux marins un faux sentiment de sécurité lorsqu'ils se tiennent hors de la zone marquée , peut-on lire dans l'avis de sécurité.

Il est ainsi recommandé que l'ensemble des postes d’amarrage soit désormais considéré comme une zone de coup de fouet et qu'une signalisation claire et visible soit affichée pour en avertir l'équipage.

Le BST suggère également de réaliser un plan, à vol d'oiseau, du poste d'amarrage pour identifier les zones potentiellement dangereuses.

De plus, l'avis révèle qu'entre janvier 2017 et mars 2022, 13 événements semblables ont été signalés au Canada et à l'étranger, causant de blessures graves à 12 personnes et entraînant la mort de 2 marins.