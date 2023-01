Les températures douces et la glace ne font pas bon ménage, si bien que l’ouverture de l’Hôtel de glace a dû être repoussée de quelques jours. « Cette année, on a un peu plus de fil à retordre, ça nous donne un petit peu plus de défis », relate Hugues Painchaud, le chef de chantier.

L’édifice éphémère devait ouvrir le samedi 31décembre, mais il a finalement accueilli ses premiers visiteurs ce mercredi. Si tout se passe comme prévu, il tiendra trois mois, jusqu’en avril.

Les températures ont été au-dessus de la moyenne pendant la majorité du mois de décembre, selon le bilan d’Environnement Canada. Dans la région de Québec, l’écart moyen atteint presque +5 °C.

En décembre 2022, la température moyenne était de -3,8 °C, normalement elle se situe autour de -8,6 °C. (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

L’équipe de l’Hôtel de glace a su s’adapter grâce à certaines caractéristiques propres à leur neige. Notre neige artificielle a une densité beaucoup plus forte que la neige naturelle. On va chercher une densité de pratiquement 75 %, alors il reste juste 25 % d’air. On dit que c’est de la neige, mais c’est plus une glace blanche , précise Hugues Painchaud, en entrevue à l'émission Première heure.

La pluie peut même donner un coup de main, à condition que le froid ne se fasse pas trop attendre. S’il y a de la pluie et des froids après, ça fait redensifier la neige encore plus, alors on peut dire que ça vient solidifier la structure. La neige peut même arriver à 90 % de densité , assure le chef de chantier.

Construire l'Hôtel de glace pour qu'il résiste aux redoux ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Construire l'Hôtel de glace pour qu'il résiste aux redoux. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Il aurait tout même préféré pouvoir garder la couche de neige naturelle plutôt que d’avoir le redoux. C’est sûr qu’on aime mieux moins de pluie parce qu’on avait déjà une couche de neige naturelle qui avait abrité nos toits. Elle aurait permis de protéger l’Hôtel de glace en mettant un isolement de plus, comme une couverture sur notre neige artificielle , indique-t-il.

Les menaces des changements climatiques

Ce n’est pas la première fois que l'ouverture doit être reportée, mais la situation de cette année demeure tout de même exceptionnelle. Ça fait 21 ans que je bâtis l’Hôtel de glace et je dois dire qu’un redoux tardif le 31 décembre, je ne me rappelle pas d’avoir vu ça , relate le chef de chantier.

Il se rappelle surtout de temps plus doux un peu avant Noël, ce qui avait moins d’impacts sur la structure, comme elle n’ouvrait pas avant plusieurs jours. Hugues Painchaud concède que les changements climatiques pourraient forcer l’équipe à revoir leurs façons de faire dans le futur.

« Peut-être qu’il faudra planifier certains trucs davantage et améliorer un peu nos façons de faire » — Une citation de Hugues Painchaud, chef de chantier de l'Hôtel de glace

Il est aussi important d’avoir suffisamment de froid dans les semaines précédant la construction. Il faut fabriquer une neige d’une certaine densité et d’une certaine qualité, alors ça nous prend une certaine température, un bon -5 ou -6 °C , remarque-t-il.

Maçonner la neige

L’Hôtel de glace prend six semaines à construire et sa construction ressemble beaucoup à de la maçonnerie. C’est un bâtiment qu‘on construit complètement par nous-mêmes, c’est nous aussi qui fabriquons notre matière première , souligne le chef de chantier.

Une cinquantaine de travailleurs sont à l'œuvre pendant la construction. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

La matière première, la neige, est fabriquée à l’aide de canons, comme sur les pentes de ski. C’est environ 35 000 tonnes de neige ou 35 millions de litres d’eau qui sont utilisés pour l’ensemble de l’Hôtel de glace.

Ensuite, le plancher, une grande dalle de neige de 2 à 4 pieds d’épaisseur (l’équipe de chantier travaille en unités impériales), est formée pour y placer les différents moules servant de guides pour la structure. Selon les plans qu’on a faits, un an avant, on installe nos moules et on a des coffrages de bois qui vont à l’extérieur. Après, on fait des coulées de neige pour abriter nos moules , ajoute Hugues Painchaud.

Une structure métallique qui sert à mouler les pièces de l'Hôtel de glace. Photo : Gracieuseté : Hôtel de glace

Les épais murs de neige de 4 à 6 pieds sont ainsi montés. C'est pour avoir un bon contrefort, on peut monter les murs de 6 pieds à 12 pieds de haut , souligne-t-il.

Avec les voûtes d’environ 18 pieds de haut à l’intérieur et l’épaisseur de neige sur le toit, l'hôtel a une hauteur totale d’environ 20 pieds.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc, Julien Fontaine-Doray et Gabrielle Morissette