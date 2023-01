Le redoux joue les trouble-fête pour certains amateurs de sports d’hiver au Québec

Les températures clémentes des derniers jours sont venues contrarier les plans des amateurs des loisirs et sports d’hiver à travers la province. Si le redoux a fait le bonheur des skieurs et des planchistes, il en est autrement pour les férus de certaines activités de plein air, notamment dans le sud du Québec, où les patinoires extérieures sont impraticables.

En entrevue mercredi à Tout un matin, Stéphane Kirouac, fondateur et administrateur du groupe Facebook Construire une patinoire extérieure, c’est facile!, évoque un désastre .

Pour M. Kirouac, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c’est de plus en plus difficile de patiner […] Des fois on y arrive, des fois on n’y arrive pas . Selon lui, les températures idéales pour patiner se situent autour de -10 degrés pour que le sol ait le temps de geler aussi .

Les glaces extérieures sont impraticables à Sherbrooke en raison du redoux. Photo : Radio-Canada / Joël Provencher

Il faut également penser à entretenir la patinoire. S’il y a de la neige, il faut l’enlever et ajouter quelques centimètres d’eau à la fois […] cela demande un peu de planification et être à l’écoute de la météo à court et moyen terme .

M. Kirouac se montre toutefois optimiste. Il faut être patient et attendre les conditions gagnantes, pense-t-il. On se retrouve quand même avec deux mois à deux mois et demi d’hiver. Ça vaut vraiment la peine. « C’est une question de quelques jours et on pourra patiner.

Ce n’est pas qu’au sud de la province que le redoux cause des désagréments aux amateurs d’activités en plein air.

Des bénévoles préparent les modules et les sauts du parc à neige du Mont-Vidéo. Photo : Gracieuseté - Amélie Mercier

Depuis Noël, le temps est loin d’être favorable aux skieurs. Seulement une station sur cinq était ouverte dans la grande région de Québec au début des vacances du temps des Fêtes.

La neige est tombée en abondance sur le Massif de Charlevoix. On a rapporté une accumulation de quelque 40 cm au sommet de la montagne en 36 heures, rendant impraticable 60 % du domaine skiable.

L’ouverture de l’Hôtel de glace du Village vacances Valcartier a été repoussée. Elle était censée commencer ce mercredi.

En Abitibi-Témiscamingue, la pluie de vendredi dernier et le redoux ont redonné le sourire aux skieurs et aux planchistes, mais cela n’a pas fait le bonheur des amateurs de certaines activités de plein air.

La pluie du 30 décembre a retardé l’ouverture de certaines pistes et entraîné la fermeture des pistes en sous-bois du Mont-Vidéo, à Barraute, et au Centre plein air Kanasuta, à Rouyn-Noranda. Mais cela n’a pas empêché les adeptes du ski alpin et de la planche à neige de profiter des températures clémentes pour dévaler les pentes.