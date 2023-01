La mairesse de Murdochville espère une renaissance de la mine de cuivre

Pour elle, la potentielle reprise des activités minières est une bonne nouvelle.

Métaux Osisko a annoncé en juillet son intention d’acquérir l’ancienne mine de cuivre, mais aucune transaction avec Glencore ne s’est encore concrétisée.

Délisca Ritchie-Roussy espère une confirmation en ce sens au cours de la prochaine année et demeure optimiste quant à la réalisation de ce projet.

La mairesse admet toutefois qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. Je pense que ça va se faire, mais c’est sûr que ça va prendre des années avant que ce soit totalement réalisé , affirme-t-elle.

Selon elle, ces délais peuvent être un avantage. On a le temps de négocier et de faire les choses dans les règles de l’art , dit-elle.

La mairesse ne doute pas de l'acceptabilité sociale du projet. Ces perspectives de développement économique susciteraient même une sorte d’effervescence dans la population.

« Les gens sont positifs. Je peux même dire, je m'avance beaucoup là-dessus, que la l'acceptabilité sociale se situe à 97 %, 98% environ. On a juste de bons commentaires. » — Une citation de Délisca Ritchie Roussy, mairesse de Murdochville

C'est sûr que quand l'annonce va être faite, ça va donner un regain d'énergie , ajoute-t-elle. Les gens vont avoir le vent dans les voiles.

La mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La mairesse rappelle le grand potentiel de la mine. On pensait que la mine était fermée à cause du manque de matière, mais non! Il y en a en grande quantité. On est vus comme la ville qui a le potentiel le plus grand potentiel en Amérique du Nord , souligne-t-elle.

« Si on est bons pour 25 ans encore, ça veut dire des gens qui vont bien vivre pendant 25 ans, en protégeant l'environnement. » — Une citation de Délisca Ritchie Roussy, mairesse de Murdochville

En plus des commentaires qu’on lui a formulés, Mme Ritchie Roussy s’appuie sur la réaction des citoyens qui ont assisté à la rencontre publique d’information en septembre.

Il y avait près de 125 personnes et la salle était vraiment positive , estime-t-elle. Je pense réellement que les gens acceptent parce que ce ne serait plus la même chose parce que les normes environnementales ont beaucoup changé.

Le fait que le projet ne comporte pas de fonderie est aussi déterminant dans l’approbation de la part du public, selon la mairesse.

En juillet, lorsque la compagnie minière a manifesté ses intentions, la réaction du public oscillait entre fébrilité et appréhension.