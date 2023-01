L’artiste Max Bujold lance bientôt son premier album

Max Bujold est un jeune ergothérapeute de 27 ans. Il a choisi cette carrière pour sa stabilité, même si la musique est sa passion depuis son enfance.

C'était toujours mon rêve. C'est ce que je voulais faire avec ma vie, mais je savais que c'était un parcours difficile , affirme M. Bujold.

Son rêve d'une carrière musicale s'est accentué après son départ d'Halifax, où il a grandi, pour s'établir au Restigouche, la terre de ses ancêtres.

Ma famille vient du Restigouche, mon père de Dalhousie, ma mère d'Eel River, donc depuis un jeune âge, je savais que je voulais venir m'établir ici , indique l’artiste.

Puis, maintenant que je suis établi et que j'ai une carrière, ça me permet de poursuivre mes rêves un petit peu plus , ajoute-t-il.

De ses premiers pas dans des bars jusqu’à un album

Max Bujold a commencé à jouer seul dans des bars de la région il y a à peine un an.

Au fil de rencontres, il a constitué un groupe nommé Max Bujold & The Milestones, qui s'est produit un peu partout dans la province. D'autres rencontres l'ont mené vers l'enregistrement d'un premier album.

Max Bujold se passionne pour la musique depuis son enfance. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

J'ai rencontré Jean-Marc Couture qui est devenu mon meilleur ami. Il a entendu mes chansons et il croyait en moi. Il m'a enregistré chez lui , précise M. Bujold.

L'album, présentement en production, sera disponible plus tard en 2023. Un simple accompagné d'un vidéoclip est prévu en ce début de l'année.

« Tout d'un coup, c'est comme si la vie me donne tout ce que j'ai besoin pour poursuivre mon rêve à plein. » — Une citation de Max Bujold, auteur-compositeur-interprète

Ce premier album de style folk rock contiendra uniquement des compositions en anglais.

J'ai une facilité d'écrire des chansons en anglais, mais on dirait qu'il y a un petit blocage en français jusqu'à [maintenant]. C’est quelque chose que je suis en train de travailler dessus activement , explique Max Bujold.

Il s’est accordé environ deux mois pour écrire une chanson en français qu'il prévoit chanter lors d'un spectacle de la Société culturelle de la baie des Chaleurs.

Ça va être mon premier spectacle en français complètement. Donc, je me donne le défi d'écrire une chanson en français avant le 22 février , précise Max Bujold.

Entre-temps, Max Bujold & The Milestones donne un spectacle à Halifax le 5 janvier en marge du Championnat mondial de hockey junior.

D’après un reportage de Serge Bouchard