Un accord dur à avaler pour les fromagers québécois

Charles Trottier produit du fromage biologique à la Fromagerie des Grondines, dans la région de Québec. Il fait partie des producteurs de fromages québécois qui ont adapté leur production pour le défi d’aujourd’hui : la lutte contre le réchauffement climatique.

Mais depuis l’entrée en vigueur provisoire de l’Accord économique de commerce global (AECG), il y a cinq ans, ses fromages ont de la difficulté à rester compétitifs face aux fromages européens. Ces derniers sont plus profitables pour les détaillants, car les marges de profits sont plus grandes. À titre d’exemple, en sept ans, Charles Trottier soutient avoir perdu 70 % de ses ventes chez IGA. Ils [ne] veulent pas [nos fromages] , explique-t-il.

Pour sa part, Jean Morin, propriétaire de la fromagerie du Presbytère à Warwick, s’inquiète de la compétition à laquelle font face ses fromages, comme le Louis d’Or, car ils sont vendus deux fois plus cher que leurs compétiteurs européens, comme le comté français et le gruyère suisse. Selon lui, l’impact de l’accord entraînera une diminution des ventes des produits canadiens. Au détriment du Canada, on s’en va chercher des produits importés , déplore-t-il.

Et ses inquiétudes sont loin d'être sans fondement, car d’après Charles Langlois, du Conseil des industriels laitiers du Québec, dans les quatre à cinq prochaines années, la majorité des moyennes entreprises vont disparaître. Surtout si elles fabriquent des produits qui sont similaires aux entreprises européennes.

Depuis 2017, près de 52 000 tonnes de fromages européens ont été importés en bénéficiant de contingents tarifaires ou de droits d’accès spéciaux. En 2022, ce serait l’équivalent de la production de 400 fromageries des Grondines importées au Canada sans tarifs de douane.

Qu’est-ce qu’un contingent tarifaire? Un contingent tarifaire est un mécanisme qui permet de supprimer, totalement ou partiellement, les droits de douane sur un type et une quantité spécifique de marchandise, et ce, pour une durée déterminée.

Contingents tarifaires : ajouter l’insulte à l’injure

Pour atténuer les pertes financières dues à l’importation de produits étrangers, la moitié des contingents tarifaires de l’ AECG pour les fromages ont été attribués par Ottawa aux fabricants de fromages canadiens. Toutefois, seuls les géants comme Agropur, Saputo ou Lactalis Canada ont les structures de distribution pour profiter de ces contingents.

Les grands joueurs de la transformation laitière, qui opèrent à très grande échelle, sont aussi moins touchés que les petits producteurs par les importations européennes. Ils envahissent le marché du détail avec leurs produits industriels moins chers, en plus d’importer des produits européens haut de gamme, vendus à profit aux détaillants. Ainsi, ils bénéficient pleinement de l'accord entre le Canada et l’Europe.

Charles Trottier, quant à lui, s’indigne de recevoir aussi des contingents tarifaires : Si tu l'acceptes, tu cannibalises ton propre marché, ce qui est un non-sens.

Charles Trottier parmi ses créations. Photo : Radio-Canada / DESS en journalisme de l'Université de Montréal

Au final, les détaillants canadiens sont les grands gagnants de cet accord. Sous la pression des gros joueurs de la vente au détail comme Loblaws, Costco et Metro, le gouvernement canadien a octroyé la seconde moitié des contingents tarifaires aux détaillants et distributeurs canadiens. Ils achètent des fromages européens à bas prix et ajoutent une marge d’environ 40 %. Le consommateur ne profite donc pas des prix réduits du fromage européen importé, soutient Maurice Doyon, professeur d'économie à l’Université Laval.

Selon Stéphane Lacasse, de l’Association des détaillants en alimentation du Québec, les détaillants sont fiers d'encourager l'industrie des fromages d’ici et il soutient que la grande majorité des fromages vendus en épicerie sont des produits québécois et canadiens .

Selon un distributeur, les détaillants n’ont jamais autant supporté les produits québécois . Il explique que le plus gros obstacle aux ventes et à la compétitivité [des fabricants], c’est le prix du lait canadien .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les producteurs laitiers canadiens ont été dédommagés pour la perte de leurs ventes aux transformateurs. Une aide financière de 1,75 milliard de dollars, issue des fonds publics, leur a été versée sous forme de paiements directs. Dans le fond, on est payés pour ne pas produire du lait qu’on va donner [aux Européens] sous forme de quota d’importation, s’indigne Charles Trottier. Le citoyen qui paye des impôts est en droit de se demander si c’est logique qu’on donne à une industrie autant d’argent de façon récurrente pour ne pas produire.

Pour François Dumontier, des Producteurs laitiers du Québec, la croissance [de l’industrie laitière] est réduite pour toujours […]. Les producteurs sont compensés pour le moment, mais ne le seront pas indéfiniment. On va peut-être tomber dans une décroissance de l’industrie laitière .

Selon Pierre-Marc Johnson, négociateur en chef du Québec pour l’ AECG , les négociateurs canadiens étaient conscients qu’ils ne pourraient obtenir une entente sans rien céder : C’est la réalité. Tous savaient qu’en matière agricole, il y aurait des concessions à faire de part et d’autre .

L’industrie laitière a servi de monnaie d'échange pour le bœuf , s’indigne Charles Trottier. Il critique l'obligation pour le Canada d’importer l’entièreté des quotas de fromage fixés, tandis que l’Europe n’est pas tenue d'importer des produits bovins.

Dans les faits, peu de producteurs bovins peuvent exporter, car ils ont recours à des antibiotiques et à des hormones interdits dans l’Union européenne. Même les producteurs qui n'utilisent pas ces produits sont dans l’impossibilité d’obtenir la certification nécessaire.

Faire certifier son élevage est extrêmement difficile , déplore Kirk Johnson, producteur et porte-parole de l’Association des producteurs bovins du Canada. Il confirme que bien plus de fermes canadiennes pourraient exporter en Europe s’il y avait plus de membres autorisés à délivrer la certification.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans le cas du bœuf, seuls 3 % des contingents prévus par l’accord ont traversé les frontières l’année dernière. Selon Eurostat, le Canada a exporté, en 2021, seulement 1396 tonnes de bœuf vers l’UE. De l’autre côté, les importations du bœuf européen ont bondi à 12 156 tonnes.

D’après Pierre-Marc Johnson, négociateur pour le Québec en 2017, c’était à prévoir : Je ne suis pas certain que l’Ouest était prêt à exporter [du bœuf] en quantités prévues par les quotas réclamés ou même obtenus.

De son côté, Agriculture et Agroalimentaire Canada affirme que le gouvernement fédéral demeure déterminé à accroître la capacité immédiate d’exporter plus de produits de bœuf et de veau admissibles au marché de l’UE afin d’utiliser les contingents tarifaires à court terme .

Canneberge : entre réussite et flou écologique L’un des grands succès de l’accord est probablement à trouver du côté de la canneberge. Selon Geneviève Brisson, déléguée générale du Québec à Bruxelles, les ventes des petites baies rouges dans l’UE ont augmenté de 288 % en cinq ans. Malgré tout, de nombreuses inconnues environnementales liées à leur production subsistent. L’agriculture conventionnelle est notamment mise en cause en raison des grandes quantités d’eau utilisées et des interventions chimiques nécessaires à son déroulement.

Environnement : grand oublié du libre-échange

Pierre-Marc Johnson n’hésite pas à le confirmer. Je peux vous dire que quand on arrive aux accords de commerce, [les enjeux environnementaux] sont très loin de prendre le premier rang dans les préoccupations exprimées par les parties.

Selon Nicolas Roux, porte-parole de l’ONG Les amis de la Terre, les accords de libre-échange favorisent l’essor de l’agriculture industrielle, très émettrice en CO 2 , au détriment des plus petites exploitations locales. Claude Vaillancourt, président d'Attac-Québec, rejoint ce postulat : Les accords de libre-échange sont faits pour des entreprises qui peuvent produire à gros volume et, en général, c’est un mode de production industriel qui est assez néfaste pour l’environnement.

Or, le fromage est un des aliments composant l’assiette des Québécois dont l'impact environnemental est le plus lourd. La production d’un kilo de fromage (toutes sortes confondues) émet environ 1,5 fois plus de GES que la production d’un kilo de porc, et environ 2,3 fois plus que la production de la même quantité de poulet.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

De plus, la fabrication d’un seul kilo de fromage nécessite entre 3000 et 6000 litres d’eau lorsque l’ensemble de la chaîne de production est prise en compte.

Dominique Maxime, expert en durabilité et environnement dans la production de lait, ajoute que le lait québécois serait moins émetteur en CO 2 que le lait français, l’un des principaux pays européens exportateurs de fromage. En effet, une récente étude de l’Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) démontre que l'empreinte carbone des géants européens du lait et de la viande concurrence celle des géants des énergies fossiles. Néanmoins, ceux-ci ne sont pas soumis aux mêmes examens publics et peuvent donc agir sans avoir des comptes à rendre sur leur impact climatique.

Charles Trottier s’inquiète des objectifs lointains et de la lenteur de l’industrie laitière à transitionner vers une production verte : Les producteurs laitiers mettent beaucoup d'efforts pour présenter leur plan de carboneutralité. Mais on parle de 2050. En 2050, si on n’a rien fait, la planète va craquer de partout .

Cet article a été réalisé dans le cadre d'un atelier de journalisme collaboratif piloté par le DESS en journalisme de l'Université de Montréal et l'Université Libre de Bruxelles, en collaboration avec Radio-Canada et la RTBF.