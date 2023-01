Des gadgets qui prennent soin de votre santé dévoilés au Consumer Electronics Show

Avec la pandémie, la santé sera de nouveau un thème majeur de l'événement, estime l'analyste techno Avi Greengart. On devrait voir des gadgets santé vraiment intéressants qui surveillent ou améliorent notre bien-être , avance-t-il.

Plus besoin d'aller au laboratoire pour certaines analyses d'urine : l'entreprise française Withings a inventé un appareil qui se place sur la cuvette des toilettes, comme un bloc désodorisant, baptisé U-Scan.

Il suffit de faire pipi à la maison, comme d'habitude. Un capteur thermique détecte l'urine et identifie la personne de la famille de qui elle provient, pour éviter que les proches de passage ne soient aussi analysés.

Le liquide est ensuite passé au crible dans une cartouche contenant jusqu'à 100 tests et durant environ trois mois. Les résultats sont envoyés sur le téléphone et peuvent être acheminés à son ou sa médecin.

Withings a développé deux versions, l'une destinée à suivre le cycle hormonal des femmes, et l'autre à la nutrition avec des informations sur le niveau d'hydratation, de PH ou de vitamine C. L'entreprise peut, selon les demandes, suggérer des changements d'alimentation.

Une troisième version a aussi été conçue pour des projets de recherche, avec des personnes susceptibles de faire des calculs rénaux par exemple.

Avoir ces données au quotidien va permettre à l'utilisateur ou l'utilisatrice, et au corps médical, de comprendre la santé de la personne, puisque ce ne sera pas des mesures qu'on va faire une fois tous les ans, ou tous les deux ans , remarque Mathieu Letombe, de Withings.

Un oreiller détecteur de ronflements

Pour les dormeurs et dormeuses qui, en ronflant, réveillent leur partenaire ou n’aiment pas leurs propres bruits, la société sud-coréenne 10minds a conçu un oreiller gonflable lié à un capteur de son, présenté pour la première fois au CES 2022.

Quand vous commencez à ronfler, notre système va le détecter , explique Daehyun Kim, un représentant de la société, en précisant que la machine peut différencier les bruits d'un éventuel partenaire ou d'un chien.

Les quatre coussins gonflables à l'intérieur de l'oreiller vont alors se gonfler ou se dégonfler, presque sans bruit, pour que votre tête tourne sur le côté .

Les voies respiratoires s'ouvrent, et les ronflements s'arrêtent.

Des hologrammes au service de la médecine

La société française Abys Medical veut, avec ses logiciels et son casque de réalité augmentée, aider les chirurgiennes et les chirurgiens orthopédiques et de traumatologie à opérer.

Avant l'acte, l'équipe médicale peut planifier l'intervention en rassemblant sur une plateforme toutes ses radios et autres images médicales et ainsi recréer en 3D le squelette du patient ou de la patiente, comme un jumeau numérique .

Des hologrammes montrant des structures du patient ou de la patiente peuvent aider les médecins lors d'une chirurgie. Photo : Abys Medical

Au bloc opératoire, le chirurgien ou la chirurgienne peut à travers son casque accéder à tout moment à ces informations sous forme d'hologramme, y compris par exemple une représentation de la colonne vertébrale qui peut être consultée sous plusieurs angles d'un simple mouvement des doigts.

L'outil peut être particulièrement bénéfique aux personnes les moins expérimentées, d’après Arnaud Destainville, cofondateur de la société. Il peut aussi prouver que le soignant ou la soignante a correctement planifié l'intervention.