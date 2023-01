Après la pluie, de meilleures conditions de ski au mont Washington

Après des mois de sécheresse et de pénurie d’eau, la station de ski du mont Washington, sur l’île de Vancouver, pousse un soupir de soulagement, car les récentes précipitations ont renfloué une partie des réserves d’eau et de meilleures conditions météorologiques sont attendues prochainement.

Les activités hivernales de la station de ski ont été réduites en décembre et notamment aux alentours de Noël, à cause du manque de neige sur la montagne et d'une quantité d’eau insuffisante dans les réservoirs.

Au début du mois dernier, la station avait même demandé aux visiteurs d’apporter leur propre eau potable.

Dans un communiqué mardi, la station de ski du mont Washington a déclaré que du temps froid et de la neige sont prévus, ce qui est de bon augure.

Elle précise que le réservoir central et celui de l’ouest sont désormais au maximum de leur capacité en raison des précipitations et des efforts de conservation d’eau.

La station de sports d'hiver dit continuer d’ajouter une source d’eau alternative approuvée à son réservoir de l’est : Nous sommes en meilleure posture aujourd’hui en raison des précipitations et des efforts de tous pour conserver de l’eau, par contre la situation n'est pas totalement rétablie.

Environnement Canada prévoit un cycle de tempêtes avec des précipitations à plusieurs reprises pour l’île de Vancouver à partir de jeudi, ce qui devrait amener davantage de neige à la station de ski.

Avec les informations de Priya Bhat