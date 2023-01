L’absence de financement stable à long terme « fragilise » les services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants, selon le directeur général de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL).

À un moment où le gouvernement se félicite d’accueillir un nombre record d’immigrants, la province ne signe que des ententes ponctuelles de financement avec les organismes fournissant des services d'accompagnement, affirme Gaël Corbineau.

Souvent les ententes sont finalisées avec des mois de retard, selon M. Corbineau. Si l’année financière commence en mars, le budget provincial est souvent adopté en avril et les ententes de financement, qui doivent être renouvelées chaque année, ne sont notifiées que six ou même huit mois après, explique-t-il.

« C'est vraiment problématique parce que vous recevez votre entente au mois de novembre avec le montant, plus ou moins, que vous avez demandé, mais vous pouvez comprendre que s’il n’y a pas d’effet rétroactif, on se retrouve avec un budget de 12 mois à dépenser dans les quatre derniers mois de l'année financière. » — Une citation de Gaël Corbineau, directeur général, FFTNL

Quelquefois, il y a un effet rétroactif, quelquefois ça ne l'est pas, c'est toujours un peu une loterie pour nous. On ne sait pas sur quel pied on va danser.

Le service COMPAS de la FFTNL , qui compte deux travailleurs, aide les nouveaux arrivants francophones à trouver un logement et un emploi, et à suivre des cours de langue. Les services sont essentiels, mais l’absence de financement à long terme fait en sorte que la FFTNL peine à garder des employés.

Gaël Corbineau est directeur général de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, dont le service COMPAS qui accompagne des nouveaux arrivants francophones dans leurs démarches d'établissement dans la province. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

L’organisme peut prendre le risque et prolonger le contrat de ses travailleurs, en espérant que le gouvernement remboursera finalement l’argent. Mais il a déjà dû remercier des travailleurs à la fin mars parce que je savais que je n'aurais pas de financement de façon immédiate et qu’il y avait le risque que ça ne soit pas couvert .

C'est beaucoup plus difficile, surtout en période de pénurie d'emplois, de recruter des gens en leur disant qu'on a seulement quelques mois d'emploi à leur offrir , ajoute-t-il.

Un nouveau modèle de financement demandé depuis 4 ans

Des lettres et des notes d’information obtenues par Radio-Canada montrent que la FFTNL demande un nouveau modèle de financement depuis au moins septembre 2018.

Cette situation occasionne un manque de stabilité dans la délivrance des services au public cible, par un arrêt forcé des services durant plusieurs mois et dans l’attente de la signature d’une nouvelle entente , a écrit la présidente de la FFTNL , Sophie Thibodeau, dans une lettre envoyée au Bureau du premier ministre, le 24 septembre 2018.

Dans une réplique, un mois plus tard, Dwight Ball, premier ministre à l’époque, a expliqué que 22 organismes communautaires avaient reçu un financement pluriannuel et qu’ après une évaluation exhaustive de cette première phase, nous avons I'intention d'étendre cette approche a davantage de groupes communautaires .

Gaël Corbineau explique que son organisme a depuis réitéré sa demande à plusieurs reprises. Des notes d'information obtenue en vertu de la Loi sur l'accès à l'information montrent qu'une rencontre à ce sujet a été organisée avec la ministre des Affaires francophones, Sarah Stoodley, en février dernier. Encore une fois, les efforts de la FFTNL n’ont pas porté fruit.

« On a toujours eu, pour le moment, une réponse polie, mais pour dire que ce n'était pas encore possible. [...] La plupart des autres gouvernements, par exemple, le fédéral, où on a déjà des ententes de jusqu'à cinq ans. Les autres provinces, la plupart, à ma connaissance, le font, des ententes pluriannuelles. » — Une citation de Gaël Corbineau, directeur général, FFTNL

Un révision à l'horizon

Dans une déclaration, la porte-parole du Conseil du Trésor, Victoria Barbour, affirme que le gouvernement provincial a donné 585 585 $ au service COMPAS depuis 2017, dont 164 234 $ en 2022-2023. Elle ajoute que COMPAS reçoit aussi du financement du gouvernement fédéral.

Elle rappelle aussi que le 14 décembre, le gouvernement provincial a annoncé l’élaboration d’un nouveau processus de financement communautaire dans le but d'améliorer la prestation des services à la population de la province .

Le gouvernement a promis de mener des consultations dans un proche avenir . La FFTNL dit vouloir y participer.