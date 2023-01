Le conseiller Cournoyer ne s’offusque pas des propos de François Bélisle à son égard

En entrevue à l’émission En Direct, M. Cournoyer a fait valoir que ce poste nécessite une grande disponibilité afin de représenter le maire dans les nombreux organismes et que cette personne doit avoir la confiance de ce dernier.

Ouvert au dialogue

Le conseiller mentionne également que cette question a déjà été évoquée.

Si M. Bélisle veut me rencontrer, me parler ou d’autres personnes veulent me rencontrer, ça va me faire plaisir de discuter avec eux, de voir de quelle façon on peut s’entendre là-dessus. Que M. Bélisle m’appelle et on va discuter ensemble.

Le Carrefour 40-55 sur la table

Daniel Cournoyer estime que le dossier du Carrefour 40-55 est la priorité pour commencer l'année. Il souhaite qu'une décision soit prise rapidement pour ensuite aller de l'avant. De son côté, le projet tient la route en ce qui concerne les implications environnementales.

Il n’y a aucune tourbière qui est éliminée. Et puis pour les milieux humides, il y a un faible pourcentage qui va être compensé. Donc, à ce niveau-là, ils ont refait les plans et on va chercher 12 millions de pieds carrés de parc industriel. Ça va nous prendre ça pour notre zone innovation.

La démocratie au menu

Une position qui est diamétralement opposée à son collègue du district de Pointe-du-Lac qui estime que la division est telle parmi les élus trifluviens qu’il faudrait revoir le concept de majorité claire pour adopter le projet dans sa forme actuelle.