Une deuxième saison confirmée pour Stat

Dans un communiqué, la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, a affirmé qu’en date du 6 novembre, la série était suivie par un auditoire moyen de 1 563 000 téléspectateurs et téléspectatrices, établissant ainsi un record pour la première saison d’une dramatique quotidienne.

Nous remercions Radio-Canada pour sa confiance renouvelée, l’autrice Marie-Andrée Labbé pour l’humanité de ses textes, Suzanne Clément et toute l’équipe de comédiens pour leur jeu exceptionnel, l’équipe de réalisateurs et l’équipe technique qui permettent au public de plonger soir après soir dans cet univers fascinant qu’est le milieu hospitalier , a de son côté affirmé l’équipe de production formée de Guillaume Lespérance, Fabienne Larouche et Michel Trudeau.

Stat nous présente le quotidien des membres du personnel de l’Hôpital Saint-Vincent de Montréal. On y suit les tribulations de quatre complices de longue date qui occupent des postes différents : Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), Philippe Dupéré (Patrick Labbé), Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) et Éric Perron (Stéphane Rousseau).

Rappelons que la série a inspiré un savoureux sketch aux comédiens et comédiennes du Bye bye 2022, tout comme la nouvelle dramatique quotidienne de TVA, Indéfendable.