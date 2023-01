Impasse au Congrès : Donald Trump appuie la candidature de Kevin McCarthy

Après trois tours de vote infructueux au sein de la Chambre, où les républicains – qui détiennent désormais la majorité des sièges – ont été incapables de s’entendre sur qui occupera la présidence de la Chambre, l’ex-président Trump a invité mercredi les républicains à se rallier autour de la candidature du représentant de la Californie, Kevin McCarthy.

Il est désormais temps pour nos grands élus républicains à la Chambre de voter pour Kevin , a déclaré mercredi matin Donald Trump sur son réseau social Truth au lendemain d’un gênant échec des républicains à élire l’un des leurs pour diriger la Chambre des représentants, ce qui devrait normalement être une formalité.

Après avoir ravi le contrôle de la Chambre aux démocrates lors des dernières élections de mi-mandat, les républicains n’y détiennent en revanche qu’une mince majorité. Or, le refus d’une vingtaine de représentants fidèles à Donald Trump d’appuyer la candidature de Kevin McCarthy a conduit à cette impasse. Les élus trumpistes estiment que M. McCarthy est trop centriste pour occuper cette fonction.

En dépit de la tenue de trois votes successifs mardi, l'élu républicain a échoué à rallier les 218 voix nécessaires pour décrocher la présidence de la Chambre en raison de l’appui des élus trumpistes à d’autres candidats, notamment au représentant de l’Ohio, Jim Jordan.

Sans le soutien des partisans de Donald Trump, Kevin McCarthy a été devancé à chaque vote par son adversaire démocrate de l'État de New York, Hakeem Jeffries, qui a obtenu l'appui en bloc des 212 élus de son parti. Il s'agit d'une première place strictement symbolique, puisque M. Jeffries ne peut pas espérer récolter les voix nécessaires pour l'emporter, les démocrates étant minoritaires à la Chambre des représentants.

Il reste à voir maintenant si l’appel au soutien de Kevin McCarthy de ce matin par Donald Trump aura été entendu par ses partisans à la Chambre. Un nouveau vote doit être tenu mercredi en mi-journée.

Les républicains détiennent actuellement 222 des 435 sièges votants à la Chambre des représentants contre 212 pour les démocrates. Un siège est vacant.

Dans la mesure où il faut au moins 218 votes aux républicains pour faire élire un président à la Chambre, la vingtaine d'opposants à la candidature de Kevin McCarthy peuvent faire durer le suspense encore un moment, croit Rafael Jacob, chercheur associé à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand

« Avoir une majorité aussi courte […] ça fait en sorte que vous avez besoin de seulement une poignée de législateurs qui s’unissent ensemble pour bloquer la voie à qui que ce soit. Et ils sont en mesure de le faire. » — Une citation de Rafael Jacob, chercheur associé à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand

Un poste important

L’élection du président de la Chambre des représentants, ça peut avoir l’air un peu lointain, or c’est d’une importance capitale , souligne M. Jacob.

D’un point de vue constitutionnel, le président de la Chambre, c’est le deuxième dans la ligne de succession présidentielle après le vice-président […]. D’un point de vue législatif, il est la personne la plus importante du Congrès américain. Pourquoi? Parce que pour que tout projet de loi devienne une loi aux États-Unis, il doit absolument passer par la Chambre des représentants. Et tout projet de loi qui doit passer la Chambre doit passer par le président, qui a une espèce de droit de veto, si on veut, sur tout ce qui est législation fédérale , a expliqué M. Jacob sur les ondes d’ICI RDI.

Rappelons que les démocrates contrôlent actuellement la présidence (Joe Biden) ainsi que le Sénat des États-Unis. La Chambre des représentants, qui est le troisième organe législatif, est quant à elle aux mains des républicains depuis l'automne.

Le poste de président de la Chambre était occupé depuis 2019 par la représentante démocrate Nancy Pelosi, première femme à occuper ce poste aux États-Unis (2007 à 2011).

Mme Pelosi, dont le mari a été gravement blessé lors d’une attaque contre son domicile, en octobre dernier, par un homme qui s’était donné pour mission de briser les jambes de Mme Pelosi, a renoncé à diriger les troupes démocrates en novembre dernier.