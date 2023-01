La première Journée nationale de la jupe à rubans célébrée dans le Nord de l’Ontario

Elle porte et coud des jupes à rubans depuis son enfance. Elle en coud même pour sa fille de sept ans.

Dans la culture autochtone, les jupes à rubans peuvent être portées lors de cérémonies ou d’événements spéciaux, mais Mme Lewis ajoute qu’elles peuvent aussi être portées au quotidien.

Chaque vêtement est différent et reflète l’identité et la personnalité de celui qui la porte.

La sénatrice d’origine crie Mary Jane McCallum a déposé un projet de loi en mars 2021 afin que cette journée soit officiellement reconnue.

Isabella Kulak, membre de la Première Nation Cote en Saskatchewan a été critiqué d'avoir porté la jupe à rubans qu'elle avait confectionnée à un événement scolaire (archives). Photo : Avec la permission de Lana Kulak

À l’époque, elle s’était inspirée d’Isabella Kulak, la jeune fille critiquée pour avoir porté une jupe à ruban quelques mois plus tôt et qui avait reçu une vague de soutien.

Le projet de loi a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022. Le 4 janvier est désormais officiellement reconnu comme la Journée nationale de la jupe à rubans par le gouvernement fédéral.

Bien plus qu’un vêtement

Mme Lewis est la coordonnatrice de la guérison et du bien-être au Centre d’amitié autochtone N’Swakamok à Sudbury. Elle mène des ateliers pour enseigner aux autres à coudre leur propre jupe à rubans afin de les soutenir tout au long de leur guérison.

« Les laisser prendre en main leur vision pour leur jupe à rubans, c'est un moyen de leur permettre de se réapproprier leur culture, de nourrir leur esprit et de laisser le temps de se sentir spécial. » — Une citation de Autumn Lewis

Pour Mme Lewis, les jupes à ruban sont une partie très importante de [sa] culture, de [son] identité. Je me sens fière lorsque je la porte , dit-elle.

La collègue de Mme Lewis, Louise Jocko, soutient qu’elle ressent parfois une certaine appréhension à l’idée de porter sa jupe à rubans.

Les couleurs, les tissus et les rubans choisis pour la confection des jupes à rubans reflètent la personnalité et l'identité de celui ou de celle qui la porte (archives). Photo : CBC Angela Gemmill

En revenant de pow-wow, je porte encore ma jupe à rubans et, lorsque je sors de ma voiture, je me demande si les gens me fixent , se confie Mme Jocko en ajoutant que cela demeure surtout une question de confiance en soi.

« Il s’agit de m’accepter telle que je suis, tout en portant la jupe à rubans. » — Une citation de Louise Jocko

C'est lorsque sa jupe reflète sa personnalité qu’elle se sent en confiance, précise Mme Jocko.

Chaque jupe contient l’histoire de son propriétaire , explique-t-elle.

« Porter des jupes à rubans, c’est un geste de résilience qui démontre la force que possède notre peuple de vouloir se réapproprier sa culture et son identité. » — Une citation de Louise Jocko

Mme Jocko ne confectionne pas ses jupes à rubans, mais préfère les commander. Sa préférée arbore un motif d’aurore boréale brodé de deux loups, ce qui lui rappelle [son] mari, aujourd’hui décédé .

Je suis si enthousiaste que ma fille portera la sienne à l’école , s’exclame Mme Lewis, et de savoir quelles conversations cela suscitera dans sa salle de classe .

Avec les informations d'Angela Gemmill, de CBC