Stationnement pour personnes handicapées : Halifax songe à tripler l’amende

Le conseiller en accessibilité d'Halifax veut que les conducteurs qui stationnent illégalement dans des endroits réservés aux personnes handicapées paient une amende plus élevée.

La pénalité pour s'arrêter ou stationner dans une zone de stationnement pour personnes à mobilité réduite sans permis est de 100 $ si les gens paient dans les 60 jours.

Paul Vienneau voudrait que cette amende soit augmentée à 300 $.

Il vit au centre-ville, sur la rue Spring Garden, et dit qu'il voit régulièrement des conducteurs utiliser les quelques places de stationnement réservées aux personnes handicapées de son quartier comme zones de chargement.

« Personne ne va littéralement mourir si les gens abusent de ces espaces, mais les gens n'essaieront plus de sortir et de vivre leur vie. » — Une citation de Paul Vienneau, conseiller en accessibilité d'Halifax

C’est le gouvernement provincial qui est responsable des amendes pour les stationnements réservés aux personnes handicapées.

Nous encourageons tous les automobilistes à respecter l'utilisation de ces places , dit un porte-parole du ministère des Travaux publics.

Il n'est pas prévu d'augmenter l'amende pour le moment.

En 2022, la province a donné 52 % de contraventions de plus que l'année précédente pour la mauvaise utilisation de ces stationnements.

La Municipalité soutient l'augmentation de l'amende

Victoria Horne, directrice des services de stationnement de la municipalité, précise que le conseil a approuvé l'année dernière de nouvelles normes de stationnement pour personnes handicapées qui garantissent que les places ne sont pas perdues pendant les projets de construction.

La directrice des services de stationnement de la municipalité d'Halifax dit que le conseil municipal est favorable à la hausse des amendes. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Elle rapporte aussi que le conseil est très favorable à l'augmentation des amendes et que la Municipalité régionale d’Halifax a eu plusieurs conversations avec la province à ce sujet.

Ces catégories d'amendes sont fixées par la province, mais notre service juridique a découvert qu'il pourrait y avoir des options existantes pour nous de les augmenter, et c'est donc ce que nous espérons explorer avec le conseil plus tard cette année , confie la directrice.

Un besoin de signalisation plus claire

Les Néo-Écossais à mobilité réduite peuvent demander un permis de stationnement ou une plaque d'immatriculation, à condition d'avoir une note de leur fournisseur de soins de santé.

Le défenseur des droits des personnes handicapées, Paul Vienneau, vit sur Spring Garden Road à Halifax depuis plus d'une décennie et affirme que le problème du stationnement accessible s'aggrave. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Paul Vienneau raconte que ses parents, qui ont plus de 80 ans, ne trouvent souvent pas de place de stationnement pour personnes à mobilité réduite disponible près de chez lui, alors son père attend parfois dans la voiture pendant que sa mère lui rend visite.

Il ajoute que son père, frustré par la situation, a même commencé à approcher des gens qu'il soupçonne d'enfreindre les règles.

Et il y a beaucoup de gens qui disent ne pas avoir remarqué le panneau , rapporte Paul Vienneau. Ils ne peuvent pas tous mentir, mais certains d'entre eux mentent.

En 2019, la municipalité a organisé des séances communautaires avec 50 participants, dont beaucoup ont appelé à une meilleure signalisation et à une plus grande application des amendes contre les personnes qui enfreignent les règles.

Même si Paul Vienneau est bien content que la municipalité prenne la question au sérieux, il croit aussi que le conseil a contribué au problème.

Les changements apportés au stationnement au centre-ville ont diminué le nombre de places dans les rues, et selon lui ç’a mené plus de gens à se garer là où ils ne devraient pas être.

Il voudrait voir des panneaux de stationnement pour personnes handicapées plus grands et plus visibles avec l'amende clairement indiquée.