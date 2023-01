Caméras et radars photo aux feux rouges bientôt permis au Nouveau-Brunswick

La Loi sur les systèmes de saisie d’image adoptée en 2021 permet l'utilisation de ces appareils, dont des caméras de surveillance, des lecteurs de plaques d’immatriculation et des radars photographiques.

Le gouvernement a récemment présenté le projet de règlement en la matière qui est lié à la Loi sur les véhicules à moteur aux fins d’un examen public. Le règlement doit entrer en vigueur le 1er avril 2023.

Les porte-parole des municipalités de Moncton, Fredericton et Saint-Jean indiquent que ces dernières se penchent sur le projet.

Selon la Ville de Saint-Jean, ces appareils de surveillance peuvent faire partie d’une stratégie pour améliorer la sécurité des automobilistes et des autres citoyens. La porte-parole Erin White affirme que le personnel n’a pas encore présenté de recommandations à ce sujet au conseil municipal.

Bathurst et Miramichi, pour leur part, ne planifient pas d’utiliser de tels appareils pour le moment.

Un conseiller municipal de Moncton, Shawn Crossman, milite pour l’emploi d’appareils de surveillance depuis des années parce que, explique-t-il, trop d’automobilistes franchissent les feux rouges. Le moment est venu de commencer à tenir ces personnes responsables de leurs gestes , dit-il.

À quoi servent ces appareils?

Les lecteurs de plaques d’immatriculation sont liés à une base de données, ce qui leur permet de vérifier s’il s’agit d’un véhicule volé, si l’immatriculation a été renouvelée ou non et si le véhicule appartient à une personne dont le permis de conduire est suspendu.

La loi permet aux services policiers d’examiner les images captées aux feux rouges afin de déterminer si une infraction a été commise. Si c’est le cas, les policiers peuvent envoyer une contravention, photographie à l’appui, au propriétaire du véhicule.

Puisqu’il peut être difficile de prouver qui était au volant au moment de l’infraction, le propriétaire du véhicule ne perd aucun point à son permis de conduire en cas de contravention.

Les radars photo peuvent être fixes ou mobiles. Le radar prend un cliché du numéro d'immatriculation de l'automobiliste contrevenant et l'amende lui est envoyée par la poste. Photo : Getty Images / (Philippe Huguen/Getty Images)

Le fait de permettre aux municipalités d’avoir recours à ces outils technologiques pourrait rendre nos rues et nos routes plus sécuritaires en dissuadant les conducteurs de faire de l’excès de vitesse et de commettre d’autres actes de conduite dangereuse qui mettent le public en danger , a déclaré l’ancien ministre de la Justice Hugh J. Flemming dans un communiqué publié en mai 2021.

La Ville de Toronto, qui emploie ces appareils de surveillance depuis 2000, a fait état en 2021 d’une baisse de 25 % du nombre d’accidents qui causent la mort ou de graves blessures.

D’autres études aux États-Unis ont conclu que ces dispositifs entraînent une baisse du nombre de collisions aux intersections, mais qu’il se produit plus de collisions par l’arrière lorsque des automobilistes freinent à l’approche des feux de circulation.

Lorsque le Nouveau-Brunswick a adopté sa loi, l’ancien conseiller municipal de Fredericton Stephen Chase a exprimé le souhait que les autorités provinciales partagent avec les municipalités les revenus provenant de ces futures contraventions.

Il n’existe encore aucune entente à ce sujet parce qu’aucune municipalité dans la province n’utilise ce genre d’appareils à l'heure actuelle, explique le ministère de la Sécurité publique.