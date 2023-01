12 saisons avec l’Océanic pour l'entraîneur Serge Beausoleil

Seuls les entraîneurs Benoît Groulx, à Gatineau, et Patrick Roy, à Québec, ont cumulé davantage de saisons au sein de leurs organisations respectives, mais avec quelques interruptions.

L'histoire de Serge Beausoleil avec l'Océanic de Rimouski compte maintenant douze saisons comme entraîneur, plus de 700 matchs dirigés, et 9 ans comme directeur général.

Ce sont de beaux chiffres, mais tu parles à un entraîneur recrue! , blague le principal intéressé. J'ai commencé ici et je me suis construit ici. J'ai été aidé par toute sorte de monde extraordinaire.

Parmi ces personnes qui l'ont aidé à devenir l'entraîneur qu'il est aujourd'hui, il parle notamment d'Éric Dubois, de Donald Dufresne et de Michaël Rioux.

Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski, et Donald Dufresne, entraîneur adjoint de l'Océanic depuis 2018. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Après toutes ces années, Serge Beausoleil se dit plus nuancé dans son approche auprès des joueurs. Mais ce sont avant tout des relations humaines qu'il développe avec les jeunes hockeyeurs, dit-il.

Nous autres on veut faire des joueurs de hockey et c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts, de sacrifices. Je ne suis pas tout le temps commode, mais [les joueurs] savent que je le fais [de façon] bien intentionnée et [...] avec respect , dit-il.

« On s'assure que les jeunes travaillent dans un environnement qui est demandant, mais positif. [...] On veut faire des personnes autonomes, des personnes qui vont être des phares dans notre société et ça, ça transcende le hockey. » — Une citation de Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic

La 12e saison de Serge Beausoleil avec l'Océanic ne sera pas sa dernière. Tant que je vais avoir l'énergie et la passion, je serai là , assure-t-il.

Un entraîneur, ça vit sur le présent. C'est ça qu'on enseigne aux jeunes et il faut l'incarner, sinon on est cuits! , philosophe-t-il.

D'après une entrevue de René Levesque