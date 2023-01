Annulations des vols Sunwing : le long retour à la maison de familles ottaviennes

Le séjour de Melissa Cummings au Mexique a duré cinq nuits de plus que prévu, dont une sur un banc de parc. Elle fait partie des nombreux voyageurs canadiens frustrés par les problèmes du transporteur Sunwing.

Elle a dit que son vol de retour n’a cessé d’être repoussé. Elle a aussi attendu plusieurs jours pour obtenir une réponse claire de la compagnie de voyage sur le moment où sa famille allait rentrer à la maison.

Ailleurs au pays, beaucoup de Canadiens ont vécu les mêmes frustrations, que ce soit à Toronto, à Québec, à Winnipeg, à Rimouski, à Regina et à Saskatoon. Sunwing a assuré à CBC , mardi, que tous les clients qui ont vécu des perturbations sont rentrés à la maison.

Malgré cette mésaventure, Melissa Cummings continue d’être frustrée à l’égard de la compagnie aérienne.

Nous avons été bloqués. L’hôtel où nous sommes restés n’avait pas de chambre pour nous accueillir , a-t-elle expliqué.

Des voyageurs Sunwing ont été bloqués à l'aéroport international de Cancun au Mexique, mais aussi à Cuba et en République dominicaine en raison de vols retardés et annulés (archives). Photo : (Elizabeth Ruiz/AFP/Getty Images)

Un matin, à 4 h, après des heures sur un banc de parc, elle dit avoir commandé un taxi en direction de l’aéroport puisqu’elle voulait parler à un représentant Sunwing. Son trajet lui a coûté 250 $ US.

Une fois à l'aéroport, elle raconte qu'il n'y avait aucun agent de Sunwing. Pendant ce temps, l'application Sunwing indiquait que sa famille était déjà arrivée chez elle à Ottawa. Il a fallu attendre cinq jours pour que ce soit vrai.

C’était effrayant. Chaque jour, c'était éprouvant pour les nerfs. Je me demandais où j'allais dormir. Est-ce que je rentre à la maison? Au moins, dites-moi quels sont mes choix. Faites preuve d'un peu de civilité.

Mme Cummings a raconté avoir passé des heures à appeler le transporteur. On lui a raccroché la ligne au nez ou on lui a dit de parler à des représentants locaux, qui eux, ne savaient pas ce qui se passait, a-t-elle déploré.

Elle a ajouté que ce manque d'information s'est poursuivi même après leur retour à la maison. Comme de nombreux passagers, elle cherche à être indemnisée et à obtenir des explications.

Une longue attente, peu de mises à jour

Une autre Ottavienne, Chantale Dumoulin, est déterminée à ne plus voyager avec Sunwing après avoir vécu plusieurs complications à son retour de Cuba avec sa famille.

Trois heures avant son départ d'Ottawa prévu la veille de Noël, Sunwing a envoyé un avis à Mme Dumoulin pour l'informer que leur vol avait été reporté au lendemain matin et qu'ils devraient être de retour à l'aéroport à 3 h.

Le lendemain matin, ils ont été informés par tranches de trois heures que leur vol était à nouveau retardé, jusqu'à ce qu'il décolle près d'une journée entière après ce qui était initialement prévu.

Leur vol de retour a été retardé de la même manière. Dans ce cas, ils ont reçu des notifications plus fréquentes, avec des délais de retard plus courts.

Nous sommes restés coincés dans le hall de l'hôtel pendant deux jours sans savoir [quand nous allions partir].

Chantale Dumoulin (à droite) continue de se battre pour obtenir des informations et déposer une réclamation en ligne (archives). Photo : gracieuseté Chantale Dumoulin

Elle a dit que sa famille ne pouvait pas quitter le hall, car elle risquait de manquer le bus vers l'aéroport.

Mme Dumoulin a été très contrariée par le manque de communication de Sunwing pendant ces retards. Elle a depuis rejoint un groupe Facebook avec d'autres personnes ayant séjourné dans le même hôtel. Les voyageurs y ont partagé leurs observations et leurs allégations, qui, selon eux, contredisent l'affirmation de Sunwing selon laquelle tous les retards étaient dus à la météo.

Les petites compagnies aériennes en difficulté

Professeur de gestion de l'aviation à l'Université McGill, John Gradek a auparavant été cadre chez Air Canada pendant 20 ans. En entrevue à CBC , il a admis que les risques de mésaventures augmentent lorsqu’on choisit de voyager avec une petite compagnie aérienne comme Sunwing.

Ces compagnies ont moins de ressources, a-t-il dit, pour se remettre sur les rails. Selon lui, Sunwing a dû faire face à une combinaison de défis lorsque le mauvais temps a frappé. Il a aussi rappelé que son personnel est sûrement moins expérimenté.

Au cours des deux dernières années, l’industrie du transport aérien s’est considérablement réduite.

Il a conseillé aux passagers de faire part de leurs préoccupations aux compagnies aériennes.

Professeur de gestion de l'aviation à l'Université McGill, John Gradek a auparavant été cadre chez Air Canada pendant 20 ans. Photo : Radio-Canada / François Sauvé

Sunwing suggère aux voyageurs de soumettre leurs demandes d'indemnisation, y compris les reçus pour les dépenses connexes, par le biais de son site web.

Le porte-parole à la direction générale de l'analyse et de la liaison à l'Office des transports du Canada, Tom Oommen, a également déclaré que les passagers doivent commencer par la compagnie aérienne pour obtenir une indemnisation. Son organisme, lui, intervient pour gérer les plaintes si les compagnies aériennes n’ont pas répondu à la satisfaction d’un passager après 30 jours.

Selon le règlement canadien sur la protection des passagers aériens, les compagnies aériennes sont tenues, en cas de retard dû aux conditions météorologiques, de tenir les passagers informés et de leur proposer une nouvelle réservation. S'ils ne peuvent pas être servis dans les 48 heures, la compagnie aérienne est tenue de leur offrir un remboursement.

Pour les retards sur lesquels la compagnie aérienne a un contrôle, elle doit fournir des mises à jour, ainsi que de la nourriture, un hébergement et une compensation pour les désagréments subis, a-t-il ajouté. Pour les petites compagnies aériennes comme Sunwing, cela peut aller jusqu'à 500 $ pour un retard de plus de neuf heures.

John Gradek a admis que les risques de mésaventures augmentent lorsqu’on choisit de voyager avec une petite compagnie aérienne comme Sunwing (archives). Photo : (The Canadian Press)

Gabor Lukacs, qui défend les droits des passagers, estime qu'il existe d'autres moyens de demander des comptes aux compagnies aériennes.

Il aimerait que le gouvernement fédéral utilise un traité connu sous le nom de Convention de Montréal, qui permettrait au gouvernement d'imposer des amendes aux compagnies aériennes en cas de non-conformité.

En attendant, il a déclaré que les passagers ont deux choix : un recours collectif ou un recours individuel devant la Cour des petites créances.

Melissa Cummings et Chantale Dumoulin envisagent toutes les deux une action en justice.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a écrit sur Twitter que les Canadiens avaient besoin de réponses et qu'il soutenait son collègue député Peter Schiefke, qui a déclaré qu'il convoquerait Sunwing et VIA Rail à une réunion du Comité des transports.

Avec les informations de Sara Frizzell, de CBC News