Tourisme : Québec imperméable au ralentissement économique?

Les interrogations ne manquaient pas au printemps dernier à la sortie d'un deuxième hiver de restrictions sanitaires et de confinement. On se disait : "On va être chanceux d'aller chercher 75 % du volume de 2019" , se souvient Robert Mercure, directeur général de l'Office du tourisme de Québec.

Les craintes se sont rapidement estompées et la région vient de connaître une année au-delà des attentes .

L'Office du tourisme de Québec croit que cette poussée vers le haut en 2022 se poursuivra en 2023, et ce même si les économistes s'attendent à une stagnation économique, voire à une récession.

La demande pour la région, c'est du jamais-vu. C'est très, très fort. Les tarifs sont là, les gens sont prêts à payer. C'est très encourageant , soutient M. Mercure. À son avis, l'industrie pourrait facilement arriver à 95 % du volume .

« Tous les segments de marché [ont bien performé]. Malgré les choses qu'on attend à l'horizon à propos d'une récession, personnellement je ne suis pas inquiet pour la région de Québec. » — Une citation de Robert Mercure, directeur général, Destination Québec cité

Robert Mercure, directeur général de Destination Québec cité. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Les Américains de retour

D'après les données de Destination Québec cité (Office du tourisme), le marché américain était de retour à 75 % du volume de référence prépandémique de 2019.

L'Office a déployé la plus importante campagne marketing de son histoire au cours de la dernière année pour récupérer le marché américain, particulièrement celui de la Nouvelle-Angleterre. Robert Mercure entend maintenir les efforts en ce sens en 2023.

L'Office du tourisme s'inquiétait par ailleurs de voir les Québécois et les Canadiens choisir d'autres destinations touristiques que Québec, surtout avec la réouverture des frontières internationales. Ces deux marchés ont finalement répondu présent, avec un retour à 100 %.

Le marché européen a quant à lui surpris, avec un rendement de 80 % par rapport à 2019.

Le retour des bateaux de croisière après deux années d'interruption en raison de la pandémie a aidé la saison touristique 2022 à Québec. Photo : Radio-Canada / David Rémillard

Miser sur l'hiver

Desination Québec cité continuera également de miser sur l'hiver pour attirer des touristes à Québec et ses environs. L'un des objectifs de l'Office, précise M. Mercure, est d'équilibrer l'achalandage sur quatre saisons.

Québec, dit-il, est réputée plus fréquentée l'été et à l'automne. La tendance se maintient, mais la saison froide prend peu à peu sa place dans les statistiques. L'hiver, je suis content de voir que ça devient moins la basse saison.

La capitale et la grande région de la Capitale-Nationale, incluant Charlevoix, l'île d'Orléans et divers attraits régionaux se sont retrouvés dans plusieurs revues de voyage cette année, y compris dans le très populaire magazine Lonely Planet.

« On se démarque comme destination hivernale. Il y a tellement de potentiel pour aller plus loin. » — Une citation de Robert Mercure, directeur général, Destination Québec cité

Le festival Tobbogan permet d'attirer des touristes vers Québec pour les fêtes du Nouvel An, selon Robert Mercure. Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallée-Roy

Main-d’œuvre

Si le ralentissement économique n'apparaît pas particulièrement inquiétant, l'ombre au tableau demeure la pénurie de personnel qui sévit dans l'industrie hôtellière et en restauration.

Robert Mercure admet que des établissements n'ont pas ouvert leurs portes à 100 % de leur capacité au cours de la saison, faute de personnel suffisant pour assurer l'ensemble des services. L'impact s'est surtout fait sentir cet été, dit-il.

M. Mercure s'enthousiasme toutefois de voir que, malgré cette baisse de l'offre hôtelière, les opérateurs étaient quand même capables de fournir le volume de 2019 . Autrement dit, plusieurs établissments ont fait les ajustements nécessaires, à son avis, afin de palier au manque de personnel.