La Municipalité du Cap-Breton est admissible à près de 5 M$ pour des logements

La municipalité a été informée de cet argent juste avant Noël et cherche des promoteurs à but non lucratif pour démarrer des projets ce printemps.

Les logements sont une priorité absolue selon la mairesse Amanda McDougall.

Il y a un besoin de logements basés sur le marché, de logements abordables, de logements supervisés, nous en avons besoin, donc tout type d'augmentation du stock sera nécessaire , confie-t-elle.

Le nouveau financement par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement ( SCHL ) vise à créer des logements qui ne coûtent pas plus que 30 % du revenu de leurs locataires, ou l'équivalent de l'allocation-logement de l'aide au revenu provinciale.

Il s'adresse particulièrement aux personnes sans abri, aux femmes, aux Autochtones en milieu urbain et aux Canadiens noirs.

CBRM a lancé une demande de manifestations d'intérêt auprès de promoteurs à but non lucratif, car la mairesse croit qu'ils sont les mieux placés pour créer des logements abordables à long terme.

Lorsque vous travaillez avec des organisations à but non lucratif, il existe des subventions qui vous aideront à maintenir cette accessibilité financière , dit-elle.

Elle espère que le financement de 5 millions $ sera suffisant pour bâtir de 20 à 24 nouveaux logements et qu’ils seront prêts pour des locataires dans les 18 prochains mois.

Les gens se demandent peut-être comment c’est possible, mais c'est grâce à la mobilisation d’argent à différents niveaux de gouvernement pour investir dans ces projets , explique la mairesse.

La mairesse Amanda McDougall dit qu'il y a un besoin de logements plus abordables à CBRM. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Les promoteurs ont jusqu’au 26 janvier pour se manifester et les projets doivent être soumis à la SCHL avant le 15 mars.

Les projets peuvent être de nouvelles constructions ou des rénovations, tant qu'ils sont prêts dans les 18 mois.

Certains conseillers ont des doutes

Lors d'une réunion du conseil en décembre, certains conseillers de CBRM ont exprimé leur scepticisme quant au calendrier, en disant qu'il pourrait y avoir un manque de travailleurs en raison des nombreux projets de construction gouvernementaux et privés en cours.

Le gouvernement provincial construit un nouveau campus de collège communautaire au centre-ville de Sydney en plus de construire ou rénover tous les hôpitaux de la Municipalité régionale du Cap-Breton (CBRM).

Des projets qui s'ajoutent aux travaux de construction et de rénovation privés déjà en cours, mais la mairesse ne pense pas que ce sera un problème.

Elle a prévu de rencontrer mercredi le Conseil des métiers du bâtiment et de la construction de l'île du Cap-Breton.

Ça va nécessiter une coordination à tous les niveaux et je pense que nous sommes très bien placés pour le faire , dit-elle.