Benoît XVI, l’homme qui ne voulait pas être pape

C’est dire l’effroi qui s’est saisi de Benoît XVI lorsqu'il a été élu , commente l'ancien correspondant permanent du journal La Croix au Vatican, Frédéric Mounier. Et je pense pouvoir dire que cet effroi ne l'a jamais quitté , poursuit le journaliste qui a suivi les quatre dernières années du pontificat de Benoît XVI.

Après son élection, le défunt pape émérite s’est aperçu qu'il n'était pas fait pour gouverner, mais plutôt pour enseigner, prier et réfléchir. C'est un grand pape théologien, un grand intellectuel, mais il n'était pas un gouvernant; or c’est pour ça qu'il avait été élu , souligne le vaticaniste.

Selon lui, Benoît XVI a souffert à la tête de l’Église où il faisait face à d'extraordinaires difficultés : à la corruption, à la cupidité, au clanisme et à toutes ces métastases qui minent encore la curie [gouvernement de l'Église] aujourd’hui .

« C'était un homme courageux qui souffrait le martyre, car il était confronté aux puissances du mal. » — Une citation de Frédéric Mounier, correspondant permanent au Vatican (2009 à 2013)

D’ailleurs, la plus lourde croix qu’a dû porter le pape Ratzinger, c’était la hiérarchie de l'Église , renchérit l’ancien correspondant de l’Agence France-Presse au Vatican, Jean Louis de La Vaissière, auteur de plusieurs livres sur les papes. Il l'a dit quelque temps avant de démissionner dans des termes que [son successeur] François a repris presque intégralement après [...] Il parlait des intrigues, des concurrences, des malveillances, des coups bas , au sein de l'institution.

L'affaire Vatileaks

L'affaire Vatileaks en est un bon exemple. Des documents secrets du pape Benoît XVI ont été volés dans son bureau par son majordome qui les transmettait à la presse. Il n'y avait pas de jour où il n’y avait pas de fuites, pas de jours où les difficultés de gouvernement de Benoît XVI n'étaient pas rendues publiques , raconte Frédéric Mounier.

Apparemment, quand il a laissé le pouvoir [à son successeur], il lui a donné un énorme volume de 300 pages. On a su plus tard que c’était un rapport de toutes les malversations, les abus qui avaient été constatés par lui et ses collaborateurs, donc sans doute son plus gros fardeau, c'est cette Église , poursuit M. de La Vaissière.

La lutte contre les abus

Mais face à ce chemin de croix , Benoit XVI a mené une lutte sans merci contre la corruption et contre les abus, une lutte qu’il a menée avec beaucoup de courage et d'honnêteté en sanctionnant beaucoup de prêtres, une lutte qui le dépassait un petit peu , ajoute le spécialiste de la papauté.

Le pontife allemand a été le premier pape qui a ouvert le chantier de la transparence financière. C’est grâce aux mesures qu'il a prises –et qui ont été prolongées par François– que le Vatican n’est plus aujourd’hui un paradis fiscal , souligne Frédéric Mounier.

Les scandales sexuels

Benoît XVI est aussi le pape qui a ouvert le dossier de la lutte contre la pédocriminalité. Au moment de son pontificat, la question des abus sexuels commençait à vraiment monter en puissance dans l'Église [...] Plusieurs grandes affaires ont explosé, notamment celles des légionnaires du Christ et il a été confronté très rapidement à cette question , se souvient Marie Malzac qui travaillait alors pour l’agence Imedia, spécialisée dans l’actualité du Vatican.

Marie Malzac, ancienne journaliste à l'agence Imedia, a couvert le pontificat du pape Benoît XVI au Vatican de 2011 à 2014. Photo : Marie Malzac

Sur ce dossier des agressions sexuelles, Benoît XVI a renforcé la législation et la réglementation pour lutter contre ce fléau dans l’Église, explique la journaliste qui admet que la gestion n'a pas était parfaite , mais que le pape a pris de front ces sujets et qu’il a contribué à faire avancer une meilleure gestion de la pédocriminalité dans l'Église.

Il n'a pas résolu tous les problèmes, mais il a orienté une réponse avec des pistes pour affronter ce problème, et c’était un service pour son successeur qui a pu continuer dans cette direction , poursuit le père Federico Lombardi, président de la Fondation Ratzinger et porte-parole du Vatican lors du pontificat de Benoît XVI.

Le père Federico Lombardi a été le porte-parole de la salle de presse du Saint-Siège pendant 10 ans, de 2006 à 2016. Photo : The Associated Press / ANDREW MEDICHINI

Quelques jours après son élection, le pape a exprimé sa honte pour les souillures à l'intérieur de l'Église. Il a évoqué l'Église comme une barque qui prend l’eau de toute part et il a expliqué que les victimes étaient les premières des priorités, et cela a été une révolution au sein de la curie romaine , rappelle Frédéric Mounier.

Une renonciation historique

Mais plus tard, le pape Benoît XVI a reconnu ne plus avoir les forces de conduire cet énorme paquebot plein de problèmes , poursuit M. de La Vaissière pour qui la renonciation de Benoît XVI est un acte d’humilité qui révolutionne l’Église. C’est tout le contraire de l’esprit d’une partie de la curie qui est au contraire très attachée au pouvoir, aux privilèges, à ce fameux cléricalisme que dénonce le pape François.

De son côté, le père Lombardi estime que la renonciation de Benoît XVI a permis de réfléchir à sa personnalité. En plus de son humilité, dit-il, elle démontre sa capacité à évaluer les situations et à prendre des décisions pour le bien de l'Église .

Un héritage théologique et intellectuel

Pour de nombreux observateurs du Vatican, l'héritage du pape Benoît XVI est surtout théologique et intellectuel. C’est aussi ce que croit Jean-Louis de La Vaissière qui voit le règne du pape allemand comme un pontificat d'intériorisation de la foi , contrairement au pontificat très mondialisé de son prédécesseur.

Sous le pontificat de Jean-Paul II, on annonçait la foi sur tous les continents avec une illusion comme si tout d'un coup tout le monde allait se révéler chrétien; lui [Benoît XVI] était en retrait par rapport à ça. Le spécialiste du Vatican ajoute que Benoît XVI a voulu montrer à un petit troupeau plus qu’au grand nombre la richesse intérieure de la foi chrétienne .

Un sentiment partagé par Marie Malzac qui croit que Benoît XVI a parlé au cœur de cible , en s'adressant surtout aux personnes qui étaient déjà dans le giron de l’Église catholique, non pas exclusivement, mais surtout .

Contrairement au pape François qui parle aux périphériques et aux personnes éloignées, l’héritage de Benoît XVI c’est d’avoir fortifié dans la foi ceux qui étaient dedans et de leur avoir redonné des raisons de croire, de leur avoir montré qu'être chrétien ça a du sens y compris dans des sociétés christianisées , explique la vaticaniste.

Selon elle, Benoît XVI était un pape très pédagogue qui savait clarifier des concepts avec une clarté de réflexion, dans ses explications des choses de la foi .

Il essayait de dire que la question de Dieu n'est pas passée de mode aujourd'hui, elle continue à interroger, et il y a répondu de manière brillante , affirme de son côté Jean-Louis de La Vaissière qui voyait dans l'attitude du pape une grande modestie, une grande honnêteté, une réserve .

« Je ressentais une très grande force dans son message pour essayer de faire coïncider la foi et la raison. » — Une citation de Jean-Louis de La Vaissière, ancien correspondant de l'AFP au Vatican

Il ajoute par ailleurs que le pontife allemand était opposé à la théologie de la libération, car il n'acceptait pas le mélange du politique et du religieux. Il était sévère parce qu’il ne voulait pas que le corpus de la foi se désagrège, devienne une simple idéologie béni-oui-oui . Selon lui, Benoît XVI voulait garder le corpus de la foi dans son intégralité.

Jean-Louis de La Vaissière a été correspondant au Vatican pour l'Agence France-Presse de 2011 à 2016. Photo : Jean-Louis de La Vaissière

Il défendait aussi l'idée que le concile Vatican II –auquel Joseph Ratzinger avait participé activement avant d’être pape– n'était pas le concile de la rupture, mais un concile du renouveau de la tradition , explique Jean-Louis de La Vaissière. Il s'est opposé sans arrêt à cette idée de rupture et ça lui a causé quelques problèmes avec de nombreux théologiens.

Le dialogue interreligieux

Sur le front interreligieux, il a essayé de dialoguer avec les autres religions et autres confessions chrétiennes, soutient le journaliste qui précise que Benoît XVI était aussi intéressé par la question de la non-croyance et du doute.

Avec le judaïsme, il a témoigné par beaucoup de gestes de son affection pour cette religion , affirme le vaticaniste qui souligne toutefois quelques maladresses de Benoît XVI envers la communauté juive. Avec l’islam, il a aussi fait beaucoup d’efforts , poursuit-il, précisant que la polémique autour du discours de Ratisbonne a été très mal perçue par les musulmans, et la blessure ne s’est jamais vraiment refermée malgré ses efforts .

Un pontificat mal compris

De son côté, Marie Malzac regrette que le pontificat de Benoît XVI ait été mal compris et émaillé de plusieurs polémiques. Selon elle, cela relève d’une forme de maladresse ou en tout cas de naïveté de la part de Benoît XVI qui a parfois fait l'objet de malveillance de la part d'une partie de la presse , pense-t-elle. Cela a occulté le fond de ce que Benoît XVI pouvait apporter à un public plus large que les seuls fidèles catholiques .

« Il n'a jamais cherché à plaire, mais plutôt à faire bien. » — Une citation de Marie Malzac, ancienne journaliste au Vatican

L'authenticité du défunt pape émérite lui fait honneur, surtout dans une société où tout le monde est toujours dans une démarche de séduction , estime la journaliste.

L’ancien porte-parole du Vatican affirme pour sa part que le pape n'était pas quelqu’un qui essayait seulement d'avoir une meilleure image, et de corriger les aspects extérieurs du scandale, mais il essayait plutôt de trouver des racines profondes et de les guérir .