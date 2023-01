Une famille sherbrookoise parcourra le monde en huit mois 

Emy, 8 ans et Kenzo, 10 ans, connaissent bien l'itinéraire qu'ils s'apprêtent à parcourir dès mercredi avec leurs deux mamans. La famille commencera par trois mois en Amérique du Sud, en partant du Chili et de la Patagonie, avant de se rendre en Océanie et en Australie, en passant par la Polynésie française. Le périple se terminera en Asie.

On a beaucoup de papillons dans le ventre. Ça vole assez fort et assez vite! , s’exclame Aurore Vincent.

En 2005, elle et sa conjointe Stéphanie Hoarau avaient déjà effectué un grand voyage. Leur périple de 18 mois avait été documenté dans un livre, L’échappée sportive.

Ça s'appelait à ce moment-là L'échappée sportive. On a toujours su, à partir de ce moment-là, qu'on voulait renouveler l'expérience, et que si on avait des enfants, on le ferait avec nos enfants. Alors là, c'est le moment. C'est pour ça qu'on l'a appelé "l'échappée familiale" , explique Stéphanie Hoarau.

Emy dit avoir particulièrement hâte de visiter l'Australie.

Pour voir les koalas, et voir si je pourrai peut-être en prendre dans mes bras , espère-t-elle.

Sacs à dos et aventure

Ce voyage d'une vie représentera certainement tout un défi pour la famille.

C'est sûr que ce sera toute une adaptation pour eux [les enfants]. Dès les premiers jours, ils vont devoir adopter un rythme de voyageurs qui changent d'hébergement régulièrement, qui traînent leur sac à dos. On a d'ailleurs finalisé nos sacs à dos hier! , explique Stéphanie Hoarau.

Les enfants traîneront de petits sacs de 5 kilos, et les deux femmes transporteront des sacs de 18 kilos. Ces sacs contiendront notamment des vêtements et des médicaments contre certaines maladies, dont le paludisme.

Réhypothéquer la maison

Le couple économise depuis des années pour réaliser ce projet, mais a aussi choisi de réhypothéquer sa maison. Le budget prévisionnel du voyage frôle les 100 000 $.

Pour nous, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. C'est notre legs vivant qu'on donne à nos enfants et qu'on se donne aussi à nous, de vivre ça pendant huit mois en famille , soutient Aurore Vincent.

Ça va leur donner un bagage pour le reste de leur vie. Ils vont se rappeler qu’ils sont hot d'avoir des mamans courageuses, à partir autour du mode dans quatre sacs à dos! , ajoute-t-elle en riant.

Peu importe où ils seront dans le monde, les enfants suivront par ailleurs le programme scolaire grâce à leur tablette.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau