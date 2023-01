À Edmonton, le week-end du Nouvel An marqué par la violence impliquant des armes

Le Service de police d’Edmonton a indiqué, mardi, que la capitale albertaine a connu une fin d’année 2022 et un début d’année 2023 « exceptionnellement violents ».

La police municipale dit avoir répondu, entre le vendredi 30 décembre et le mardi 3 janvier, à des appels concernant quatre décès suspects et trois fusillades non mortelles.

Elle dit également avoir reçu de nombreuses plaintes concernant des incidents impliquant des couteaux et du gaz poivré.

Dans un communiqué, la police note également un incident ayant impliqué un homme de 50 ans qui s’est barricadé avec des armes à feu dans une résidence, le 30 décembre, et pour lequel le quinquagénaire fait face à des accusations.

Le même jour, la police dit avoir reçu une plainte au sujet d’un autre incident impliquant une arme à feu et un répulsif à ours au centre de transport en commun Eaux Claires.

La police rapporte également une fusillade au cours de laquelle un homme a été blessé par balle, le 1er janvier. Ce fut un week-end exceptionnellement violent dans la ville , résume le sergent Aubrey Zalaski.

De toute évidence, nous n'avons aucun contrôle sur le moment de ces événements et nous devons réagir au fur et à mesure qu'ils se produisent pour mener des enquêtes efficaces , dit-il, en notant que les ressources de la police sont limitées.

En décembre 2022, 21 fusillades ont été signalées, soit 14 de plus qu'à la même période en 2021.

Le Service de police d’Edmonton a répondu à 165 fusillades en 2022, contre 150 en 2021.