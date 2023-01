L’Estrie risque d’être frappée par de la pluie verglaçante mercredi soir

Les Estriens pourraient être touchés par de la pluie verglaçante et du grésil de mercredi soir à jeudi matin, avertit Environnement Canada.

Ces précipitations pourraient laisser une accumulation significative de verglas, précise le site web du gouvernement fédéral. Les surfaces, comme les routes et les trottoirs, pourraient devenir glacées et glissantes.

Environnement Canada indique également que beaucoup d'incertitude entoure encore l'évolution du système qui frappera la région dans les prochains jours.

Période des Fêtes marquée par les temps maussades

L'Estrie a par ailleurs connu un important redoux dans les derniers jours, qui a laissé de nombreux amateurs de sports d'hiver pantois.

Le temps maussade ne fait toutefois pas que des malheureux : les centres d’escalade et de jeux intérieurs sont fort populaires. Au centre d'escalade Vertige, à Sherbrooke, l'activité est plus forte qu'à l'habitude en ces premiers jours de janvier.

« Il y a beaucoup de monde à qui on parle qui me disent "je voulais aller skier ou faire du snow", justement, qui viennent faire de l'escalade à la place. » — Une citation de Émilie Pinet, employé au centre d'escalade Vertige

La patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge a aussi la cote.

On est chanceux d'avoir Bleu Blanc Bouge, ça fait quelques fois qu'on vient. On a aussi le Mont-Bellevue. On est allé une fois ou deux , s’est réjoui Claude Poulin, un patineur croisé sur place mardi.

Bien qu’ouvert, le Mont-Bellevue n’était d’ailleurs pas très achalandé mardi. Seuls quelques irrésistibles profitaient de conditions printanières lors du passage de Radio-Canada.

Ça fait triste de voir ça au mois de janvier, du ski juste sur de la neige artificielle, mais on skie sur ce qu'on a. On se croise les doigts pour que ça s'améliore d'ici la fin de l'hiver , a constaté Félix Doyon, un skieur.

Avec les informations de Jean Arel