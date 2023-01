L’avocat de l’ancien DG de Winnipeg porte le jugement sur un pot-de-vin en appel

Mardi matin, l'avocat Robert Tapper a comparu devant un panel de trois juges de la Cour d'appel du Manitoba au nom de M. Sheegl et de ses deux sociétés, FSS et 2686814 Manitoba Ltd.

Dans son appel, il soutient que le juge en chef de Cour du Banc du Roi du Manitoba, Glenn Joyal, a commis trois erreurs critiques dans son jugement du 12 mars 2022. M. Tapper estime que la première erreur de M. Joyal est de s'être appuyé exclusivement sur des affidavits du DG actuel de Winnipeg, Michael Jacks.

Il fait aussi valoir que la Ville n'a fourni aucune preuve de la part d'employés municipaux ayant siégé à des comités et ayant participé au processus décisionnel concernant la construction du quartier général de la police.

L'avocat ne conteste pas que son client a manqué à son obligation fiduciaire envers la Ville, mais il maintient que le montant reçu par son client n'est pas un pot-de-vin. Ce qui s'est perdu dans cette affaire, c'est le fait que le transfert du pot-de-vin présumé n'a pas eu lieu dans l'obscurité, par le biais d'une enveloppe brune , a indiqué l’avocat.

Que ce soit dans une enveloppe ou dans une banque suisse, cela n'a pas vraiment d'importance, il n'avait pas le droit d'accepter ces 327 000 $ , a répondu le juge Chris Mainella de la Cour d'appel du Manitoba.

De son côté, l'avocat de la Ville, Michael Finlayson, affirme que le motif pour lequel Phil Sheegl a accepté de l'argent pendant qu'il était directeur général n'a pas d'importance, car cela demeure d'un pot-de-vin .

Pas de contre-interrogatoire et un témoin absent

Robert Tapper argue également que l'argent faisait partie d'un accord foncier en Arizona, que Phil Sheegl et l’ancien maire de Winnipeg, Sam Katz, ont conclu avec le propriétaire de Caspian Construction, Armik Babakhanians, l’entrepreneur qui a construit le QG de la Police de Winnipeg.

En effet, M. Tapper estime que la deuxième erreur de M. Joyal est que le juge en chef ne l'a pas laissé contre-interroger une agente de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui s'est rendue en Arizona pour enquêter sur la transaction foncière.

Selon M. Tapper, la sergente Breanne Chanel a écrit dans une déclaration sous serment au tribunal, au cours d'une enquête criminelle sur le projet de quartier général de la police en 2016, qu'il n'y avait pas assez de preuves pour prouver ou nier l'existence de cette transaction.

L'avocat Michael Finlayson soutient pour sa part qu'il n'y a jamais eu de transaction foncière. Il affirme que toute cette histoire a été inventée en 2017, en réponse aux questions de CBC/Radio-Canada sur l'échange d'argent.

L’avocat Robert Tapper a comparu devant trois juges au nom de Phil Sheegl et de ses deux sociétés. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

D'après M. Tapper, l'erreur la plus grave du juge Glenn Joyal est d'avoir formulé des conclusions à l'encontre de trois personnes qui n'étaient pas présentes au jugement sommaire, dont Armik Babakhanians.

Il incombait à la Ville de soulever la question de l'activité illégale [...] [M. Babakhanians] devait être présent devant le tribunal , indique l’avocat.

Le panel de juges de la Cour d'appel a réservé sa décision et la rendra par écrit à une date ultérieure.