La famille du pêcheur porté disparu à Cap-des-Rosiers ne baisse pas les bras

La famille et les proches du pêcheur porté disparu, Jacques Dunn, ne baissent pas les bras et espèrent toujours le retrouver. Toutefois, des proches déplorent un manque de communication de la part de la Sûreté du Québec.

La famille et leurs amis lancent un nouvel appel à la population pour davantage d’aide dans les recherches, surtout auprès des personnes pouvant avoir des drones. Ils demandent aussi à quiconque qui se promène sur la plage d’accorder une attention particulière à l’eau.

Dans l'incertitude, ils auraient aimé avoir plus de nouvelles sur l'avancement des recherches.

Hier, il y avait un policier qui est resté dans son auto toute la journée sans venir nous voir une seule fois. Sinon, une dizaine de plongeurs et de policiers sont partis précipitamment après leurs recherches sans me faire de mise à jour et me dire de quelle façon avance leur travail , regrette Isabelle Dunn, la fille de Jacques Dunn.

Marie-Pierre Element, l’une des amies d’Isabelle Dunn, abonde dans le même sens. On aimerait simplement avoir quelques mots de temps en temps pour savoir ce qui se passe sur le terrain puisque nous ne sommes pas toujours avec eux dans leurs recherches , demande-t-elle.

« Il y a un manque de délicatesse de la part des policiers. » — Une citation de Marie-Pierre Element, l'une des amies d'Isabelle Dunn

Rappelons que Jacques Dunn était parti le vendredi 30 décembre à la pêche aux moules sur la côte dans le secteur de Cap-des-Rosiers. Les services d'urgence ont été avisés de sa disparition vers 16 h la même journée.

De son côté, contactée par Radio-Canada, la Sûreté du Québec n’avait rien à ajouter face aux propos tenus par les membres de la famille de Jacques Dunn. On fait vraiment tous les efforts en notre possible pour retrouver le pêcheur. Nous avons toujours une enquête en cours et nous la poursuivons , fait valoir Karine Bernard, agente de liaison pour la Sûreté du Québec.

Des plongeurs, des véhicules tout-terrain ainsi qu'un hélicoptère ont été dépêchés dans les environs pour tenter de retrouver Jacques Dunn. Un poste de commandement de la SQ a aussi été installé sur place pour coordonner l'opération de sauvetage, souligne Karine Bernard.

Une cinquième journée de recherche

Depuis le 30 décembre, un vaste territoire a été exploré pour le retrouver, c’est-à-dire toutes les berges accessibles à pied de L’Anse-au-Griffon jusqu’à Penouille et Cap-aux-Os, affirme Isabelle Dunn. Les gens se placent sur des caps et scrutent l’horizon pour distinguer si un objet pouvant lui appartenir flotterait sur l’eau.

Jacques Dunn était parti à la pêche aux moules sur la côte dans le secteur de Cap-des-Rosiers. Les services d'urgence ont été avisés de sa disparition vendredi vers 16 h. Photo : Photo : Facebook Isabelle Dunn

Certains éléments ont été trouvés assez rapidement dans la nuit du 30 au 31 décembre lorsque la marée était basse, affirme la famille du pêcheur. Tous ses instruments de pêche ont été retrouvés comme sa chaudière avec le fond en vitre pour recueillir les moules ainsi que ses pinces , indique Isabelle Dunn.

Au plus fort des recherches le 31 décembre, ses proches racontent qu’il y avait des centaines de personnes réunies, à la fois des locaux, des personnes des environs et des pompiers volontaires.

« On remercie du plus profond de notre cœur cet esprit d’entraide présent dans la région » — Une citation de Isabelle Dunn, fille de Jacques Dunn

Antoine Nicolas avoue que la tâche demeure très ardue de trouver un quelconque élément. « C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin », dit-il. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Il y a même un plongeur bénévole, Antoine Nicolas, qui est venu prêter main-forte lundi et mardi aux opérations de sauvetage. Il n’a pas hésité une seule seconde avant de se lancer à l’eau pour trouver des éléments au fond de l’eau. Il a plongé en apnée à une vingtaine de mètres des berges environ pendant une heure et demie, sans rien trouver malheureusement.

J’aide comme je peux. [...] Ça fait maintenant 11 ans que j’habite ici et j’ai toujours senti l’appel de la communauté. Les gens ici ne laissent personne dans le besoin. Si quelqu’un a besoin d’un coup de main, les gens se montrent tout de suite disponibles témoigne celui qui aussi derrière l’entreprise Un Océan de saveurs.

Isabelle Dunn (à gauche) et l'une de ses amies qui la soutient dans les recherches regardent Antoine Nicolas partir en plongée au large. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Du côté de la Sûreté du Québec, les policiers pourraient peut-être mettre un terme aux recherches dès aujourd’hui puisqu’il n’y a peu de résultats pour le moment, mentionne Claude Doiron, agent de liaison pour la Sûreté.