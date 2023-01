Appel à la prudence autour des cours d’eau de la région de Toronto

De 10 à 20 millimètres de pluie sont attendus mercredi, ce qui s'ajoutera aux précipitations déjà tombées depuis le début de la fin de semaine.

Le sol est saturé ou partiellement gelé, selon les secteurs. Le ruissellement dans les systèmes fluviaux sera donc plus important, selon l’office.

« Toutes les rivières sur le territoire de l’Office de protection de la nature de la région de Toronto pourraient avoir un courant plus intense et un niveau plus élevé au cours des prochains jours, écrit l’agence. La combinaison de berges glissantes et instables et des niveaux d'eau fluctuants risque de créer des conditions dangereuses. »