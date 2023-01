La Ville de Regina espère déneiger 500 km de rues résidentielles d’ici la mi-janvier

Les chasse-neige et les équipes de déneigement seront sur les routes entre 7 h et 16 h, tous les jours, jusqu'à ce que les routes résidentielles soient dégagées, indique la Ville.

Les résidents peuvent consulter l'horaire de déneigement de leur quartier sur le site web de la Ville (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .

Le directeur des opérations routières saisonnières de Regina, Tyler Bien, indique que des andains de neige pourraient rester au sol dans les rues.

Dans les zones résidentielles, il n'est pas prévu d'enlever ces crêtes de neige. Après le déneigement, elles seront poussées sur le côté de la route , déclare Tyler Bien.