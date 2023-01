Densifier la ville tout en évitant les tours à condos

La densification urbaine est au cœur de la nouvelle Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, adoptée le 6 juin dernier par le gouvernement Legault, mais la mise en œuvre se fait attendre.

Bien que de nombreuses institutions, comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, appellent à une densité intelligente pour Montréal, force est de constater qu'en 20 ans, la région métropolitaine a perdu de sa densité. Moins de personnes occupent désormais un plus grand espace en zone urbaine.

La densification demeure pourtant le mode de croissance urbaine le plus durable. Elle permet notamment d’optimiser l’espace disponible au développement sans empiéter sur les zones agricoles. Le GIEC a d'ailleurs identifié la densification urbaine comme une solution à la crise du climat.

Bien qu'on parle plus que jamais de densification, la région de Montréal est moins densément peuplée. (archives) Photo : iStock / cagkansayin

Repenser les maisons unifamiliales

Pour Kim Pariseau, architecte et fondatrice d'Appareil Architecture, il est impératif qu'élus et experts collaborent en amont pour bien planifier les routes, les accès piétonniers, les transports collectifs et les services de proximité avant de penser la construction d'habitations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, selon l'experte.

En ce moment, on ne peut pas dire [aux gens] : "prenez les transports collectifs" quand ça ne fonctionne pas bien. Pour amener une certaine densité et favoriser la densité intelligente, il faut que les gens puissent utiliser des services communs efficaces , affirme Mme Pariseau.

Avec son équipe d'architectes, Mme Pariseau veut notamment s'attaquer à l'étalement urbain en revisitant le modèle des maisons unifamiliales et en développant des solutions novatrices. Par exemple, au lieu de faire 250 maisons, avec une entrée chacune, on a pris trois maisons, puis on les a collées ensemble : une seule entrée, un seul lieu commun , illustre-t-elle. À la place d'avoir trois salles de bain dans une maison, est-ce qu'on ne peut pas plutôt en avoir deux ? Une à l'étage et une au rez-de-chaussée , ajoute Kim Pariseau.

« La meilleure solution, c'est encore de venir à même la densité de votre petite maison, puis de dire peut-être que ça peut devenir un espace multigénérationnel, un espace qui est utilisé par deux familles, ou d'utiliser l'arrière-cour comme un logement. » — Une citation de Kim Pariseau, fondatrice d'Appareil Architecture

Prendre le temps

Ce n'est pas une simple mode, c'est une nécessité environnementale, une nécessité économique, de mieux faire avec nos villes et notre territoire , croit, de son côté, Christian Savard, directeur général de l'organisme Vivre en ville.

Selon l'organisme, densifier ne rime donc pas avec construction de hautes tours à condos. Pour une densité intelligente, il faut être patient, car cela prend du temps d'aménager un espace agréable à vivre. Mais le résultat en vaut la chandelle, d'après M. Savard.

« Le Plateau, Rosemont, on disait que c'était tout pareil, que c'était uniforme et froid. Mais lorsqu'on vient y ajouter des parcs, que les arbres deviennent matures, lorsque le temps fait son œuvre, on voit que ça s'améliore. » — Une citation de Christian Savard, directeur général de Vivre en ville

Des maisons sur le Plateau-Mont-Royal à Montréal Photo : getty images/istockphoto / gregobagel

Le Plateau-Mont-Royal est l'un des quartiers les plus denses de Montréal, mais il n'y a quasiment pas de tours.

Donner envie

Maisons ou tours, l'expert en urbanisme et chroniqueur à Radio-Canada Olivier Niquet pense qu'il s'agit de rendre les quartiers plus attractifs, esthétiques et agréables à vivre pour retenir les résidents. Cela passe par des transports en commun efficaces, de la verdure, des parcs, des écoles et des services de proximité, c'est ce qui va faire que les gens vont apprécier la vie en ville . M. Niquet assure que ceux-ci n'auront pas envie d'aller vivre dans une banlieue éloignée, quand la qualité de vie est au rendez-vous.

« Je suis, moi aussi, attiré par une grande cour, une belle pelouse et une piscine. Tout le monde veut ça, mais le prix à payer pour en arriver là, c'est souvent, une heure, voire une heure et demie dans les transports chaque jour, matin et soir. [...] Ça peut aussi être agréable de vivre en ville. » — Une citation de Olivier Niquet, diplômé en urbanisme et chroniqueur

Avec les informations de Gabrielle Proulx.