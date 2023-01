La tempête et le redoux causent du tort aux stations de ski de la région

C’est notamment le cas du Norvégien, à Jonquière. Après des heures de travail des employés et de bénévoles, ce centre de plein air a pu rouvrir ses pistes.

Il y a au-dessus de 500 arbres qui sont tombés dans le réseau, donc ça a commencé pour nous le 24 en découvrant pas mal de choses : des arbres qui sont tombés sur les fils électriques, qui ont sectionné le fil électrique de la piste éclairée. On avait notre station météo qui avait été arrachée complètement du toit , a indiqué le directeur général, Geoffrey Isaac.

La station météo a enregistré des vents de 110 km/h au moment même où elle a été arrachée par la tempête.

Toutefois, la température plus chaude que la normale des derniers jours pose un autre problème.

Ça a été quelque chose de particulier. Pour le ski de fond, on se retrouve avec des conditions printanières, de belles conditions printanières. En étant bien travaillé, notre fond de piste est très dur, donc à ce niveau-là, ça va très bien , a-t-il ajouté.

Au Mont-Bélu, à La Baie, malgré l'enneigement artificiel, c'est moins de la moitié de la quantité de neige désirée qui se trouve présentement sur les pentes. À cet endroit, les conditions de glisse sont acceptables, mais l'avenir est incertain.

Les températures sont trop douces. Au lieu de faire 400 heures [d'enneigement], qui est une bonne saison, 500 heures, qui n'est pas une bonne saison, je m'attends plus à faire du 650 à 700 heures cette année pour faire l'enneigement avec les températures à long terme. En gros, on est dans le trouble , a fait valoir le directeur général, Frédéric Perron.

Selon lui, l’enneigement artificiel ne peut pas être une solution à long terme, notamment en raison des coûts liés à l’utilisation d’un canon à neige.

« On ne veut pas que les clients paient pour ça. Ce n'est pas à eux de payer, et nous autres, on est heureux que ce ne soit pas dispendieux au Mont-Bélu et que ce soit ouvert pour tout le monde. »