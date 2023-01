Un ours aperçu éveillé en plein hiver au Yukon

Une Yukonnaise a dû se frotter les yeux en apercevant ce qu’elle croit être un ours grizzly éveillé le long de la route Stewart-Cassiar, à la frontière du Yukon et de la Colombie-Britannique, le 30 décembre dernier.

Je n’ai jamais vu un ours grizzly à cette période-ci de l’année , explique Yvonne Moon qui fait régulièrement le trajet entre Faro, au Yukon, et son lieu de travail à Good Hope Lake, en Colombie-Britannique

Elle venait de passer une colline abrupte quand son regard a été attiré par un large animal à gauche. J’ai fait demi-tour et suis repassée devant le grizzly et j’ai fait demi-tour à nouveau pour repasser devant le grizzly , explique-t-elle pour s’assurer qu’elle avait bien reconnu la stature particulière du grizzly, et question de prendre quelques photos.

La Yukonnaise Yvonne Moon a pris plusieurs photos en apercevant ce qu'elle croit était un ours grizzly en train de creuser le sol à la recherche de racines. Photo : Yvonne Moon

Yvonne Moon explique que l’ours avait creusé une grande portion de terrain à la recherche de racines, se dit-elle, puisqu’elle n’a pas pu voir de restes d’animaux tués sur la route.

« L’ours avait vraiment belle allure! Il était gros et avait une belle fourrure. [...] Habituellement quand on voit un ours à cette période-ci de l’année c’est qu’il est affamé et n’a pas assez de réserves pour hiberner. » — Une citation de Yvonne Moon

J’ai klaxonné quelques fois et il n’a pas bronché d’un poil , explique la Yukonnaise qui estime que l’animal avait environ quatre ans.

La scène était assez unique pour pousser Mme Moon à publier les photos sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu un appel des agents de conservation de la faune du secteur.

L'agent de conservation de la faune et spécialiste des interactions entre les ours et les humains, Dean McLean, n'est pas étonné d'entendre parler de cet incident.

« Les ours sortent d'hibernation à différents moments pendant l'hiver, c'est un fait, tant pour un grizzly que pour un ours noir. » — Une citation de Dean McLean, agent de conservation de la faune

L'expert admet qu'à l'occasion, le comportement d'éveil peut être dû au fait que l'ours soit affamé ou malade, mais il explique que ces observations sont plus souvent liées à un réchauffement de la température ce qui permet aux ours d'amasser un peu plus de réserves en gras.

Je ne dirais pas que l'ours est dangereux du seul fait qu'il est éveillé. C'est quelque chose qu'on observe à chaque année à différents endroits. [Rencontrer un ours] est une possibilité dont il faut être conscient.

Dean McLean affirme que les autorités aiment être informées de ces observations dans l'arrière-pays et invitent les gens à les aviser par le biais de la ligne d'information.

Avec les informations de Christopher MacIntyre