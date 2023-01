Itinérance : Higgs prêt à aider les municipalités, mais la question fiscale demeure

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick s’est dit prêt à aider les municipalités à gérer la crise de l'itinérance et la pénurie de logements lié à l'augmentation rapide de la population. Mais Blaine Higgs reste prudent quant à savoir s'il acceptera une révision majeure de la fiscalité pour les aider à financer les solutions à ces crises.

Moncton et d’autres villes ont plaidé tout au long de l’année auprès du gouvernement provincial pour qu’il accélère l’adoption de nouvelles politiques et de nouveaux modèles de financement.

S’il faut plus de moyens pour régler ces problèmes, on le fera , a affirmé le premier ministre dans une entrevue de fin d’année accordée à CBC .

Mais Blaine Higgs, dont le gouvernement prévoit un surplus record de 777 millions de $ cette année, se demande si donner plus d'argent est la réponse adaptée. Selon lui, des programmes de réduction de la pauvreté mis en place par le passé ne sont pas parvenus à éliminer le problème.

Il a également souligné que les municipalités ont reçu des gains tout aussi énormes , grâce à cette hausse de population.

Une croissance démographique sans précédent

Les nouvelles données présentées en décembre par Statistique Canada montrent que la population du Nouveau-Brunswick a augmenté de 25 000 résidents en un an, soit à peu près la population de Dieppe.

Les hausses de population sont les plus importantes dans les plus grandes villes où la pression sur les services augmente. Province et municipalités se renvoient ensuite la balle pour savoir qui doit agir.

Une grande tente a été installée près du Centre communautaire Lions à Moncton. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Si le logement et l’itinérance sont normalement des compétences provinciales, des municipalités affirment qu’elles ont été forcées de prendre des mesures face à la lenteur de la réponse provinciale.

À Moncton par exemple, la ville a pris l’initiative d’augmenter la capacité d’accueil des refuges d’urgence même si cela relève de la province.

Une réforme des collectivités locales

Les dissensions se sont aggravées alors que la province envisage de confier davantage de responsabilités en matière de logement aux municipalités. La réforme municipale prévoit un nouveau rôle pour les commissions de services régionaux qui s'occuperaient notamment de développer un plan régional cohérent notamment sur la question du logement abordable.

Dans une entrevue de fin d’année, M. Higgs a également lancé l'idée d'un nouveau type de conseil d'administration – distinct des commissions régionales – formé par des représentants provinciaux et municipaux pour s'assurer la bonne distribution des fonds.

Adam Lordon, maire de Miramichi au Nouveau-Brunswick, le 4 mars 2021. Photo : Shane Magee / CBC

Les villes, quant à elles, réclament de la province de pouvoir toucher une partie de l’impôt foncier pour pouvoir s’occuper de ces nouveaux problèmes. On espère vraiment que ça va se produire en 2023 , explique Adam Lordon, maire de Miramichi et président de l’association des cités du Nouveau-Brunswick.

Plus de responsabilités, plus de financement

Interrogé sur la question, M. Higgs n'a pas répondu directement. Il a fait valoir que la province fournit déjà beaucoup de financement aux municipalités, y compris ce qu'il estime être de 13 à 14 millions de dollars aux organismes sans but lucratif qui fournissent des services à Moncton.

Charles Leger, conseiller municipal de Moncton, affirme que la ville et les communautés autour ont besoin de 50 millions de $.

Le conseiller municipal Charles Leger souhaiterait que le financement des commissions de services régionales soit assuré avant de leur donner plus de responsabilités en matière de logement. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Pour lui, des responsabilités plus grandes pour les commissions de services régionaux seraient les bienvenus concernant le logement ou l’itinérance, mais seulement si la province assure leur financement.

D’après M. Leger, si la province ne parvient pas à régler ces problèmes pendant l’année, cela mettra en péril la croissance de la population.

Nous avons besoin d’un mandat clair si on doit s’occuper de ces problèmes. Nous sommes à un moment clé pour savoir ce qu’on fait sur le long terme car les gens ne veulent pas vivre dans une ville où ils ne se sentent pas en sécurité , croit le conseiller municipal.