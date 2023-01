Le clocher de l’église Saint-Médard sera sauvé à Warwick

Rappelons que la Ville de Warwick avait ordonné la fermeture immédiate de l’église après la découverte d’anomalies qualifiées d’inquiétantes au niveau du clocher. Un spécialiste en bâtiments avait notamment confirmé que le clocher de l’église érigée en 1874 penchait de plusieurs dizaines de centimètres vers le dessus du toit.

Le trésorier de la fabrique Notre-Dame-des-Monts, Gilles Mérette, a confirmé mardi que le clocher sera sécurisé grâce à des travaux de solidification des poutres. Ceux-ci seront effectués au cours des prochains mois.

Il n’y a pas à craindre que ça va tomber demain matin, mais par contre, ça nécessitait des mesures immédiates , souligne ce dernier.

Deux poutres méritent d’être solidifiées. C’est ce qu’ils vont faire en premier, et ces poutres-là vont aller solidifier directement sur le sol de l’église. Avec ça, ça devrait être solidifié au maximum , assure-t-il.

Le maire de Warwick, Pascal Lambert, se dit soulagé par cette nouvelle. Il rappelle que le bâtiment fait partie de l’identité de sa communauté.

« On sait que c’est une carte postale pour Warwick. Quand on arrive de la route de Saint-Albert vers Warwick, on voit le clocher de l’église avec notre beau village, et en arrière plan, le mont Gleason. [...] On est très très content des résultats. »