Les enseignants des T.N.-O. pourront encore utiliser leurs congés spéciaux COVID-19

Les enseignants représentés par l’Association des enseignants et enseignantes des Territoires du Nord-Ouest conservent dans leur contrat les congés spéciaux COVID-19, selon une décision rendue par un arbitre.

Cette décision a été prise à la suite d’un grief déposé par l’association. Selon son président, Matthew Miller, ces congés doivent demeurer à la disposition des enseignants atteints de la COVID-19 aussi longtemps que la maladie pose un risque à la santé publique.

Ces congés spéciaux ont été accordés à la suite de la signature en 2021 d’une lettre d’entente entre le syndicat et le gouvernement territorial. Ils permettent aux enseignants de les utiliser s’ils sont atteints de la COVID-19, au lieu de puiser dans leur banque de congés de maladie.

Or, le gouvernement des T.N.-O. estime que l’entente de 2021 indique que ces congés ne devraient plus être accordés aux enseignants dès la fin des restrictions sanitaires, qui ont été retirées au printemps dernier.

Lors de la fin de l'ordonnance de santé publique, le gouvernement territorial avait annoncé au syndicat que ces congés ne seraient plus accordés.

Dans son grief, Matthew Miller a soulevé que le gouvernement fédéral a lui-même indiqué que la COVID-19 pose toujours un risque même s’il n’y a plus d’ordonnance de santé publique. Il a ajouté que les enseignants et leurs familles contractent toujours la maladie, et que des écoles peuvent toujours fermer en cas d’éclosion.

L’arbitre Andrew Sims a confirmé que la lettre d’entente n’indique pas de date de fin pour ces congés spéciaux, donnant raison à l’Association des enseignants et des enseignantes des Territoires du Nord-Ouest.

Il n’y a rien qui indique expressément quand cette entente prend fin , a-t-il mentionné dans sa décision.

Sur la base de cette seule formulation, je ne vois aucune intention selon laquelle les parties présument que les ordonnances de santé publique resteraient toujours en vigueur si la pandémie de COVID se poursuit ou, inversement, qu'une fois les ordonnances de santé publique retirées, la pandémie n’aurait plus d’incidence , a-t-il écrit.

Andrew Sims indique qu’à première vue, la durée de l’entente se poursuivra tant que la COVID-19 aura des répercussions, plutôt que de se terminer avec la fin de l'ordonnance de santé publique.

Ces congés spéciaux pourraient ne plus faire partie du contrat de travail des enseignants ou pourraient être modifiés lors de la prochaine ronde des négociations, prévues cet été.

Le contrat en cours se termine le 31 juillet.

« Je donne raison au grief et je déclare que la lettre d’entente demeure en vigueur jusqu'à ce que les parties en conviennent autrement, ce qui pourrait bien se produire lors de la prochaine ronde de négociations. » — Une citation de Andrew Sims, arbitre

Rien n’indique pour le moment si cette décision de l’arbitre va également s’appliquer aux employés du gouvernement territorial, représentés par le Syndicat des travailleurs du Nord, qui ont obtenu des congés similaires.

Avec les informations de Richard Gleeson