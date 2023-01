Redoux : plutôt positif pour le ski alpin, plus difficile pour le ski de fond

La pluie de vendredi dernier et le redoux qui persiste depuis font le bonheur des skieurs et des planchistes, mais rendent la pratique de certaines activités de plein air plus difficile.

Ouverts tous les jours jusqu’à dimanche, le Mont-Vidéo, à Barraute, et le Centre plein air Kanasuta, à Rouyn-Noranda, connaissent un bon temps des Fêtes. Car si la pluie du 30 décembre a retardé l’ouverture de certaines pistes et entraîné la fermeture des pistes en sous-bois, les adeptes du ski alpin et de la planche à neige profitent des températures clémentes pour dévaler les pentes.

On est pas mal dans les mêmes chiffres que l’an dernier. Je dirais même que l’un dans l’autre, c’est un petit peu mieux cette année. Tous les week-ends, l’an passé, on avait des -30 ou des -35 degrés. Cette année, c’est plutôt des redoux et l’absence de soleil, mais on fait quand même de bonnes journées , mentionne Alain Vanier, directeur général du Centre plein air Kanasuta.

Le directeur général du Centre plein air Mont-Kanasuta, Alain Vanier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le Mont-Vidéo, pour sa part, compte sept pistes ouvertes ainsi que ses deux parcs à neige, tous avec des conditions idéales bien entretenues avec la dameuse, selon la directrice générale Christine Martineau.

La pluie, c’est sûr qu’elle a fait diminuer la quantité de neige. On a plus perdu les sous-bois où c’était en neige naturelle, mais toutes les pistes où il y a eu de la neige artificielle, les conditions sont superbes. On a de la machinerie qui nous aide beaucoup pour travailler les pistes. Et vu qu’on les travaille, il n’y a pas de glace. On a vraiment une belle qualité de neige , fait-elle valoir.

Des bénévoles se sont affairés en fin de semaine à préparer les modules et les sauts du parc à neige du Mont-Vidéo. Photo : Gracieuseté - Amélie Mercier

Relancer les canons à neige

Dans les deux centres, on a bon espoir de pouvoir relancer les canons à neige cette semaine, alors que les prévisions météorologiques font état d’un mercure à la baisse.

Avant le redoux, il restait peut-être entre 40 et 60 heures de neige artificielle à fabriquer. Là, avec ce qu’on a perdu, on se retrouve peut-être dans les 60 à 100 heures à faire. Tout dépend de la météo, mais si on regarde demain (mercredi), on serait capables de redémarrer les canons à neige pour peut-être une fenêtre de 60 heures. Si c’est le cas, d’ici une semaine, on devrait pouvoir ouvrir notre parc à neige et les trois pistes expertes (Grand Prix, Diane-Pratte, Boomerang) en haut aussi. Mais le terrain de jeu est quand même assez grand , souligne Alain Vanier.

Pour les pistes en sous-bois, on attend la prochaine tempête, mais dès qu’on aura une tempête de neige, nous allons les rouvrir au complet , précise quant à elle Christine Martineau.

Fermeture complète à Granada

L'entrée du Club de ski de fond de Granada, à Rouyn-Noranda. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La situation est plus difficile pour les adeptes de ski de fond dans certains clubs, qui ont dû fermer pendant quelques jours, le temps de réparer les dégâts. Pour un, le Club de ski de fond de Granada, à Rouyn-Noranda, n’a toujours pas rouvert ses pistes. Le président Richard Gauthier fonde ses espoirs sur le refroidissement prévu ces jours-ci pour rouvrir rapidement une partie du réseau de 16 kilomètres.

On est fermés jusqu’à samedi. Là, il y a quelques jours en dessous du point de congélation, ça va nous permettre, avec notre machine, de rebrasser un peu la neige qui reste et d’ouvrir certaines pistes. Il y en a qui sont plus problématiques, étant donné leur situation géographique. On a même eu un barrage de castor qui a inondé une de nos pistes. Il fallait que ça gèle. On est bien désolés qu’on ne puisse pas faire mieux, on est soumis aux aléas de la température , rappelle celui dont le club compte 300 membres depuis deux ans.

Le sentier glacé fermé

Du côté de la Forêt récréative de Val-d’Or, on a pu préserver l’essentiel des pistes de ski de fond en fermant l’accès pour la journée le 30 décembre.

La grosse tempête qu’on a eue le 23 décembre a aussi fait en sorte que malgré le redoux, on a pu réparer nos sentiers et continuer à offrir le service à notre clientèle. On a seulement un sentier qui n’est pas encore ouvert, donc les gens ont accès à une quarantaine de kilomètres sur les 55 de notre réseau , explique Nathalie Perreault, régisseuse de la Forêt récréative de Val-d’Or.

Le sentier glacé de la Forêt récréative de Val-d'Or a dû fermer ces derniers jours à cause du temps trop doux. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sandra Ataman

En revanche, le sentier glacé de 2 kilomètres, lui, n’a pu être épargné.

C’est sûr que le redoux a fait mal au sentier glacé. On a dû le fermer pour une période indéterminée. Mais j’ai vu que la température allait être de notre côté cette semaine. Mercredi, jeudi et vendredi, on annonce des températures de -10 à -15 degrés. C’est assez froid pour mettre de l’eau et on espère que ce sera suffisant pour rouvrir rapidement. Mais on est vraiment à la merci de Dame Nature , fait observer Nathalie Perreault.

Les patineurs de la Vallée-de-l’Or pourront entre temps se rabattre sur la patinoire couverte Bleu Blanc Bouge, près du Centre Agnico Eagle de Val-d’Or.

Appel à la prudence à Amos

Ces panneaux indiquaient jusqu'à ce matin (le 3 janvier) que toutes les pistes étaient glacées au Club de ski de fond d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Au Club de ski de fond d’Amos, les pistes ont été fermées pendant quelques jours. Elles ont été damées lundi et sont de nouveau accessibles aux quelque 700 membres.

On a été fermés plusieurs jours. Quand c’est trop doux, si des gens skient, ça fait des traces trop profondes, surtout en pas de patin, et après, c’est difficile à travailler s’il ne neige pas. Sauf que là, ç'a gelé, c’est glacé. Les conditions ne sont pas idéales pour le classique. On ne recommande pas d’aller dans les grosses descentes. Des sentiers à double sens permettent d’accéder aux pistes plus éloignées sans devoir passer par les descentes , indique le président du club, Clément Bérubé.

Un nouveau sentier éclairé

M. Bérubé invite par ailleurs les fondeurs à découvrirle nouveau sentier éclairé à la Forêt récréative du Camp Dudemaine. Il s’agit d’un investissement d’environ 90 000 $, soutenu financièrement par le Fonds forêt de la MRC Abitibi (60 000 $) et Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (10 000 $), des commandites et du bénévolat.

Le Club de ski de fond d'Amos offre maintenant plus de 4 kilomètres de sentiers éclairés, avec l'installation cet automne de 110 lampadaires à énergie solaire. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En tout, 110 luminaires à énergie solaire ont été installés sur les 4,4 kilomètres du sentier 4 et la traverse qui donne accès au camp du sentier 3.