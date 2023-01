La campagne de collecte de sang Sirènes pour la vie est de retour en Alberta

La campagne annuelle Sirène pour la vie, organisée par la Société canadienne du sang, est de retour en Alberta. Son objectif est de collecter 5317 dons de sang et de plasma, en plus de recruter 498 nouveaux donneurs.

Débutée mercredi, la campagne met au défi les premiers répondants des services de police, des pompiers, des services médicaux d'urgence, de l'Agence de gestion des urgences de Calgary (CEMA) et du service d'ambulance aérienne STARS afin de déterminer quel service peut donner le plus de sang au cours du mois.

En plus de premiers répondants, d'infirmières et de politiciens présents au centre de don d'Eau Claire à Calgary, des patients sont également venus témoigner de l’importance des efforts et des dons faits lors de collectes comme celle-ci.

Pour Aizad Bilal, le sang, c'est la vie est une expression qui a un sens littéral. Aujourd’hui âgé de 21 ans, il raconte avoir été heurté par un véhicule utilitaire sport alors qu’il marchait près de chez lui, il y a 10 ans. Le jeune Calgarien explique avoir eu besoin de plus de 100 unités de sang pour rester en vie.

Ça a été un très long parcours , dit-il, soulignant qu’il a également eu 23 interventions chirurgicales depuis l’accident. Je suis toujours reconnaissant à La Société canadienne du sang pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée et, bien sûr, à tous les donneurs. [...] Je ne serais pas là sans leur sang.

Besoin immédiat de dons de sang

Il existe actuellement un besoin immédiat de donneurs partout au pays, y compris à Calgary et dans les environs.

Selon l'inventaire de la Société canadienne du sang de mardi, les unités disponibles pour le groupe AB+ devraient suffire pour les 19 prochains jours. Cependant, il ne reste que l'équivalent des besoins de trois jours du groupe B-.

Lisa Castro, la responsable des relations avec les donneurs de l'Alberta et de la Saskatchewan de la Société canadienne du sang, souligne que la campagne Sirène pour la vie ne se limite pas aux premiers répondants, mais que les amis, les familles et les membres du public peuvent également participer en s'inscrivant pour donner du sang à partir du site de la société.

Il existe de nombreuses façons de soutenir la Société canadienne du sang et les patients qui ont vraiment besoin [de services] , indique-t-elle. Nous avons notre registre de dons d'organes et de tissus, nous avons également la possibilité de donner du plasma... Ou si vous souhaitez devenir un donneur de cellules souches, c'est une autre façon de s'impliquer.

La mairesse de Calgary parmi les nouveaux donneurs

La mairesse Jyoti Gondek a participé au lancement de la collecte en donnant du sang pour la première fois.

La mairesse Jyoti Gondek a fait son premier don de sang pour la collecte de Sirènes pour la vie organisée par la Société canadienne du sang. Photo : Radio-Canada

Je crois que la chose la plus importante à retenir est que pour fournir des soins de santé, il faut un partenariat entre tous les ordres de gouvernement et avec [les membres de] la communauté elle-même.

« Nous devons écouter les gens qui nous disent que les temps d'attente sont trop longs et que les services dont ils ont besoin sont insuffisants. » — Une citation de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

Elle incite les Calgariens à envisager de faire un don ce mois-ci, car on ne sait jamais quand quelqu'un aura besoin de quelque chose que vous êtes en mesure d'offrir .

Un autre premier donneur était Tony Pasich, le directeur adjoint des services médicaux d'urgence de la zone de Calgary de Services de santé Alberta (AHS). Selon lui, les équipes d'ambulanciers de l' AHS fournissent quotidiennement du sang aux patients à travers toute la province.