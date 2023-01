Avec une population grandissante, la Saskatchewan risque de manquer de logements

En effet, selon le gouvernement saskatchewanais, plus de 22 000 personnes ont emménagé dans la province entre octobre 2021 et octobre 2022. Il s’agit de la plus grande augmentation de population du dernier siècle.

D'après le gouvernement provincial, les opportunités d’emploi et le logement abordable ont encouragé cette arrivée massive de nouveaux résidents en Saskatchewan.

Cependant, selon la présidente-directrice générale de l’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Christiane Guérette, cette croissance a un grand impact dans le secteur immobilier.

« C’est la croissance la plus importante de la province jusqu'à maintenant, donc c'est significatif » — Une citation de Christiane Guérette, présidente directrice-générale de l’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan

Elle ajoute que des défis persistent bien que les logements dans la province soient parmi les plus abordables au pays. Le prix moyen d’une habitation en Saskatchewan est de 545 000 $, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

On sait qu’il y a un manque pour les demeures à vendre pour moins de 500 000 $. On sait aussi qu'il y a un manque de logement locatif, il n'y a pas grand-chose de disponible dans la province , affirme Christiane Guérette.

Selon Christiane Guérette, il faut repenser le modèle des nouvelles constructions, et possiblement s’éloigner des maisons unifamiliales Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

La PDG estime qu'il faut repenser le modèle des nouvelles constructions, et possiblement s’éloigner des maisons unifamiliales. Pour ce faire, elle encourage le gouvernement a adopter des politiques qui permettaient à plus de gens d'être des personnes qui louent un logement à des locataires.

Elle suggère notamment de permettre à plus de Saskatchewanais d'aménager un logement locatif dans leur cour arrière, leur sous-sol ou leur garage.

Avec les informations de Laurence Taschereau