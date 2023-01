Saint-David-de-Falardeau veut revoir ses façons de faire en cas de catastrophe

La Municipalité de Saint-David-de-Falardeau sent le besoin de revoir son plan de mesures d'urgence à la suite des pannes d'électricité qui ont touché son territoire pendant la période des Fêtes.

Certains secteurs ont été privés d'électricité pendant plus de quatre jours après la tempête qui a balayé la région le 23 et le 24 décembre.

Dans le futur, Germain Grenon entend investir jusqu'à 100 000 $ pour installer des génératrices pour les deux puits d'eau potable. Une partie de la réserve d’eau potable de la municipalité a diminué considérablement pendant l’interruption de courant parce que les pompes des deux puits n’étaient pas dotées d’un groupe électrogène.

Ce groupe électrogène est installé derrière la caserne municipale de Saint-David-de-Falardeau. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Du côté des employés municipaux, ils avaient remarqué qu’il y avait quand même une baisse [...] Dans les puits, il n’y avait pas d'énergie, donc l’eau n’était pas pompée et à ce moment-là, l’eau des bassins descendait. Nos employés avaient quand même pris des mesures pour aller chercher des groupes électrogènes en conséquence , a expliqué le maire de Saint-David-de-Falardeau.

Le maire Germain Grenon souhaiterait également ouvrir un centre d'hébergement en cas de crise.

Des tours cellulaires en panne

L’autre enjeu auquel a été confrontée Saint-David-de-Falardeau pendant les jours suivant la tempête a été l’interruption des tours cellulaires à proximité après que les batteries de celles-ci soient tombées à plat.

Le maire veut d’ailleurs demander aux entreprises Bell et Vidéotron de revoir leur système pour que les batteries d'urgence des tours cellulaires tiennent le coup plus de 48 heures.

Le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et maire de Bégin, Gérald Savard Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

À la MRC du Fjord-du-Saguenay, le préfet Gérald Savard croit que le gouvernement du Québec devrait investir pour s'assurer que chaque tour cellulaire soit équipée d’une génératrice pour faire face à de telles situations.

Une situation semblable s’est produite à Sainte-Rose-du-Nord, causant des délais importants pour des citoyens qui tentaient de contacter les services d’urgence pour deux événements.

Dans le passé, ça n’arrivait pas souvent disons qu’on avait une panne électrique qui durait quelques heures. On ne s'apercevait pas que la tour cellulaire était aussi importante que maintenant. Les gens ont moins de téléphone avec le fil comme avant [...] Quand on a une panne de plusieurs heures, on s'aperçoit que la tour, avec ses batteries, elles viennent à plat.

La MRC a mis en place toute une série de mesures pour améliorer les plans de mesures d'urgence municipaux.

Cinq des 13 municipalités ont utilisé les 90 000 $ mis à la disposition par la MRC pour doter leur édifice municipal d'une génératrice et ainsi demeurer autonome malgré la panne de courant.

D’après des informations de Gilles Munger