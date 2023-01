Vives condamnations après la visite d’un ministre israélien sur l’esplanade des Mosquées

Figure de l'extrême droite israélienne et nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a effectué mardi un bref déplacement sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, lieu saint au cœur des tensions israélo-palestiniennes, suscitant ainsi une vague de condamnations internationales.

Membre du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, M. Ben Gvir était accompagné de membres des forces de sécurité israéliennes lors de sa visite. Un drone survolait l'esplanade, ont indiqué à l' AFP des gardes du site.

Après son départ, la situation sur l'esplanade était calme. Des fidèles et des visiteurs ont pu y accéder sans encombre, a constaté une journaliste de l' AFP .

Troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme sous le nom de mont du Temple , l'esplanade des Mosquées est située dans la Vieille Ville de Jérusalem, dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël.

En vertu d'un statu quo historique, les non-musulmans peuvent se rendre sur le site à des heures précises mais ne peuvent pas y prier. Or, ces dernières années, un nombre croissant de juifs, souvent nationalistes, y prient subrepticement, un geste dénoncé comme une provocation par les Palestiniens et par plusieurs pays du Moyen-Orient.

M. Ben Gvir, connu pour ses diatribes antipalestiniennes, avait annoncé son intention de s'y rendre et le Hamas palestinien, au pouvoir à Gaza et bête noire d'Israël, avait averti qu'une telle visite risquerait d'être un prélude à une escalade .

Le gouvernement israélien dont je suis membre ne cédera pas à une organisation vile et meurtrière , a rétorqué M. Ben Gvir sur Twitter. Si le Hamas pense que les menaces vont me dissuader, qu'il comprenne que les temps ont changé.

Le Hamas réagit

Notre peuple palestinien continuera de défendre ses lieux saints et la mosquée Al-Aqsa , a lancé un porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, qualifiant de crime le déplacement de M. Ben Gvir.

Il s'agit d'une provocation sans précédent , a dit estimer le ministère palestinien des Affaires étrangères à Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël.

M. Ben Gvir s'était déjà rendu sur le site en tant que député, mais c'est sa première visite depuis qu'il est entré au gouvernement, la semaine dernière.

Contrairement à la position du rabbinat israélien, il plaide pour que les juifs soient autorisés à y entrer et à y prier.

Que diront les gens quand ils verront un ministre, juif pratiquant, bafouer la position du rabbinat? a écrit Yitzhak Yossef, grand rabbin séfarade, dans une lettre adressée à M. Ben Gvir.

Dénonciation régionale et inquiétude internationale

La Jordanie a dénoncé une provocation laissant présager une escalade et a convoqué l'ambassadeur israélien à Amman, alors que les Émirats arabes unis ont appelé à mettre un terme aux violations graves et provocatrices sur le site.

L'Arabie saoudite, qui abrite les lieux les plus sacrés de l'islam, et le Maroc, dont le monarque préside le Comité Al Qods (Jérusalem), ont condamné cette visite.

Des fidèles palestiniens prient près du dôme du Rocher à Jérusalem. (Archives) Photo : Reuters / AMMAR AWAD

En Iran, ennemi juré d'Israël, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dénoncé une violation des règles internationales et une insulte aux valeurs des musulmans dans le monde .

L'attaque par Israël des lieux saints de Jérusalem ne fera pas seulement exploser la situation à l'intérieur de la Palestine, elle pourrait faire exploser toute la région , a déclaré mardi soir le chef du Hezbollah chiite libanais, Hassan Nasrallah.

La Maison-Blanche a prévenu que toute action unilatérale qui mettrait en danger le statu quo [au sujet des lieux saints à Jérusalem] serait inacceptable .

Un porte-parole du département d'État américain s'est quant à lui dit profondément préoccupé par ce déplacement d'Itamar Ben Gvir, jugeant que sa visite était de nature à exacerber les tensions et à susciter la violence .

De son côté, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l' ONU , Farhan Haq, a souligné l'importance de maintenir le statu quo dans les lieux saints , ajoutant que le chef de l' ONU demande à tous de s'abstenir de prendre des mesures susceptibles d'aggraver les tensions à l'intérieur et autour des lieux saints .

Berlin aussi a appelé mardi à éviter les actions qui pourraient accroître les tensions . Le statu quo sur cette esplanade à Jérusalem a longtemps contribué à maintenir une paix et une sécurité fragiles autour des lieux saints , souligne sur Twitter l'ambassadeur allemand en Israël, Steffen Seibert.

Dans un communiqué, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a assuré être déterminé à maintenir strictement le statu quo .

Un ministre qui prône le transfert des Arabes israéliens

Voilà ce qui arrive lorsqu'un premier ministre faible est forcé de donner des responsabilités à la personne la plus irresponsable du Moyen-Orient dans l'endroit le plus explosif du Moyen-Orient , a commenté sur Twitter le chef de l'opposition, Yaïr Lapid.

En 2000, la visite d'Ariel Sharon, alors à la tête de l'opposition de droite, sur l'esplanade avait entraîné des heurts sanglants entre Palestiniens et policiers israéliens, marquant le début de la seconde Intifada (2000-2005).

En mai 2021, après des violences sur l'esplanade et ailleurs à Jérusalem-Est, le Hamas avait tiré des salves de roquettes sur Israël, conduisant ainsi à une guerre de 11 jours avec l'armée israélienne.

M. Ben Gvir prône l'annexion par Israël de la Cisjordanie et le transfert vers les pays voisins d'une partie des Arabes israéliens, descendants des Palestiniens restés sur leurs terres après la création d'Israël, en 1948.